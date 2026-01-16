“5速MT”搭載！ スズキ斬新「軽ワゴン」の“オトナ仕様”登場！

2026年1月9日から11日まで、幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。

会場には様々な車両が出展されていましたが、ひときわ異彩を放っていたのが愛知県の「オカダエンタープライズ」が展示していたスズキ「ワゴンR」の“MTモデル”です。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ「軽ワゴン」“オトナ仕様”です！（48枚）

現在6代目が販売中のワゴンRは、軽トールワゴンというボディタイプにも関わらず、初代から一貫してMTモデルを設定。

2025年末に行われた仕様変更時にも、グレード体系が整理されたにも関わらずMTモデルが継続販売されたことで、クルマ好きから大きく話題を集めました。

そのため、オカダエンタープライズの出展車両も「あえてMTモデルを導入した」のか……と思いきや、実は車両を注文する際の発注ミスでMT車が届いてしまったそうで、キャンセルもできないため、「それならカスタムしてしまおう！」ということで今回登場したといいます。

そんなユニークな経緯を持つワゴンRの展示名は「発注ミス？まさかの5速マニュアルのワゴンRくん！」で、カスタムのテーマは、「50代後半、大人のカスタマイズ！」。

新色「フォギーブルーパールメタリック」のボディには、新作となる「チンスポ風のリップスポイラー」や「スモークレンズテール」、マフラーの側面に取り付けるタイプの「マフラーカッター」などを装着し、どこか昭和を感じさせつつも新しいスタイルを完成させています。

そして足元は、「ダウンサス」でほんのりローダウンさせ、こちらも昭和感あふれる「ロンシャンXR-4」をインストール。普通のワゴンRとは一線を画す硬派なスタイルを実現しました。

インテリアには純正の「ハーフレースカバー」をシートに装着する一方で、小径の「ウッドステアリング」や長めの「クリスタルシフトノブ」を装着し、“あの頃”の改造車感を演出しているのもポイントと言えるでしょう。

このようにして、全体的にはヤンチャな印象の漂うワゴンRではありますが、50代後半のオーナーを想定しているということで、先進安全機能の「スズキセーフティサポート」や「リアパーキングセンサー」はしっかり動作するように設定。フロントバンパー左側に純正の「コーナーポール」が装着されているのも、遊び心が溢れています。

なお、この展示車両はコンプリートカーとして同社で販売しているほか、装着されているパーツも全て市販されているということです。

すでにワゴンRに乗っている人や、これから乗りたいと考えている“昭和を愛する大人”の方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。