G¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤¬¡È°ì²ÈÎ¥»¶¡É¤Î²áµî¤ò·ãÇò¡ª¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!? ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛG¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤¬ÁÔÀä¤Ê¡È°ì²ÈÎ¥»¶¡É¤Î²áµî¤ò¹ðÇò¡ª¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤âÂç¸ø³«¡ª
¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¤ª¤Î¤Î¤Î¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢äªÈþÏÂ»Ò¤é¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤â¿ôÂ¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö¶á¡Ê!?¡Ë¤Ê4Ì¾¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNOBROCK TV¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Instagram¤¬12Ëü¿Í¡¢TikTok¤¬10Ëü¿Í¤Ê¤É¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö°æ¾å¾°Ìïvs¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡×Àï¤ä¡¢¡Ö°æ¾åÂó¿¿vsÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡×Àï¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÎSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï95Ëü¿Í°Ê¾å¡ª
¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡Á¡×¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹ÏÆ¤¬¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é¤òÂç¸ø³«¡ª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤«¤Ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢4Ç¯Á°¡¢26ºÐ¤Î»þ¤ËG¥«¥Ã¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÉð´ï¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ºß¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡ª
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤Ï¡Ö°ì²ÈÎ¥»¶¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¡£°ìºòÇ¯¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿»þ¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢12Ç¯°Ê¾å¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤Î»Ð¤â¡¢¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ï¢ÍíÀè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿Èà½÷¼«¿È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢SNS¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¤Ï¡¢¡ÖÍè¤ë¤Î¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤â¡¢¼«Âð¤È¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é¤òÂç¸ø³«¡ª Â³¤¤ÏTVer¤Ç¡ª
