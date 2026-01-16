【戦慄】一族に不幸をもたらした恐怖のお面…呪物「福の神」と名家“破滅”の真相
1月14日（水）に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
日本各地のオカルト現象を文化遺産として記録するこの番組。怪談界の帝王・夜馬裕がスタジオに持ち込んだ「ある呪物」と、それにまつわる一族の壮絶な物語が、出演者たちを戦慄させた。
【動画】一族に不幸をもたらした恐怖のお面…呪物「福の神」と名家“破滅”の真相
かつて、ある地方で絶大な権力を誇った名家。その繁栄の裏には、一族から一人の生贄（いけにえ）を差し出すという、あまりに異様な儀式が存在していた。
江戸時代から続く庄屋の一族に伝わる禁断の風習。その家では、一族の中から一人の若者を「福の神」として選び、離れの奥深くに住まわせる。そしてその顔には、代々伝わる「お面」が被せられる。
「神を降ろす」儀式を終えると、それまで利発だった若者は言葉を失い、ただニコニコと笑うだけの「生きた人形」へと変貌する。その者が存命の間、一族には莫大な富がもたらされるが、代償として「福の神」となった者は50歳を待たずに亡くなる宿命だったという。
一族はこの「福の神」を絶やさぬよう、持ち回りで身内を差し出し続け、繁栄を守り抜いてきた。
しかし、ある代で悲劇が起きる。自分の息子が次の「福の神」に選ばれたことに耐えかねた母親が、猛反対の末に衝撃の告白をしたのだ。
「この子は一族の血を引いていない。私が別の男と作った子だ」
一族ではない者を福の神に選んでしまった。この選択が招いた恐ろしい結末とは？？
現在TVerで配信中。
一族の繁栄を支えた「福の神のお面」と没落の怖い理由
母親の嘘と一族の崩壊…「神」が去った後の無残な末路
