¡Ö¼óÁê¤ÈËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡Ë¬ÊÆÃæ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤È¡¢ÊÆ·³¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤ÏX¤Ç¡Ö¥Ø¥°¥»¥¹ÀïÁèÄ¹´±@SecWar¤È²ñÃÌÁ°¤ËÁáÄ«¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Î¦·³´ðÃÏÆâ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö·³Ââ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢²ñÃÌ¤Î¾ì¤Ç¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤«¤é¤³¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò³Û¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤ÆÄº¤¡Ø³°¹ñ¤ÎÂç¿Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿Îã¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡£Îò»ËÅª¤À¡£¡Ù¤È´î¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤³¤È¤ÇÊó¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹´±¥¿¥È¥¥¡¼¤È¥¬¥¿¥¤¤¬¤¤¤«¤Ä¤¤¡Ä¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³°¸ò¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö¶ÚÆù¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¥Þ¥¸ºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¼óÁê¤¬¥É¥é¥à¤·¤Æ¤ë°ìÊý¤ÇËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤Î³°¸ò¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÅ·¿¦¤À¤í¡×¡ÖÄ»µï¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡×¡Ö²áµîºÇ¹â¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã¡×¡ÖÄ¹´±¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼ËÉ±ÒÂç¿Ã¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¼óÁê¤ÈËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±Íê¤â¤·¤¤¤Î¤è¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¥»¥¯¥·¡¼¤ä¤Ê¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ë³°¸ò¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñËÉ¾Ê¤¬¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òX¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤â¡ÖÆ°²è¤¢¤²¤ë¤Î¡¢Áá¤Ã¡ª¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£