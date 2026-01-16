À¤Âå¶þ»Ø¤Î¼¯»ùÅç¼Â¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬ÃÞÇÈÂç¿Ê³Ø¤Ø¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡×2Ç¯»þ¤Î½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ÇÃíÌÜ¤Îà¹âÂ®á»ÊÎáÅã¡¦¸ÅÀîÀéÍµ
¡¡¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÇÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¸ÅÀîÀéÍµ(3Ç¯)¤¬º£½Õ¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¹â¤µ¡×¤È¹¥¥Æ¥ó¥Ý¤Î¡ÖÂ®¤µ¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¥¹²ó¤·¤¬Ì¥ÎÏ¡£2Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¾¡¤òµó¤²¤¿Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤ÇºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë¤Ï¡Ö2025½÷»ÒU19(19ºÐ°Ê²¼)À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½é¤á¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î·ëÂ«ÈþÆî(Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Í¥¾¡¤·¤¿º£Ç¯1·î¤Î½Õ¹â¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÏ¾ìÍ®´õ(Âçºå¡¦¶âÍö²ñ¹â3Ç¯)¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î²®ÌîÌÀ²Ö(Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â3Ç¯)¡¢Æ±¤¸¶å½£½Ð¿È¤Çº¸Íø¤¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÃé´ê»ûè½ºù(ÂçÊ¬¡¦Åì¶å½£Î¶Ã«¹â2Ç¯)¤é¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢(¥¤¥ó¥«¥ì)¤ò2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¶¯¹ë¤Ç¡¢²áµî¤Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£½ÊÇµ(NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê)¤éÂ¿¤¯¤Î¹¥Áª¼ê¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¡Ö2025½÷»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ËÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î·§Ã«¿Î°ÍÆà(3Ç¯)¡áµÜ¾ë¡¦¸ÅÀî³Ø±à¹â½Ð¿È¡á¤ÏÂç³Ø¥Ð¥ì¡¼³¦¶þ»Ø¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â´¶È¼°¤ò3·î¤Ë¹µ¤¨¡¢¸½ºß¸åÇÚ¤ÎÎý½¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÀî¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Þ¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö(¥·¥Ë¥¢¤Î)ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¹»À¸³è¤äÎý½¬¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î3Ç¯À¸¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÃæÀ¾ÍèÌ´¤¬Ä¹ºê¹ñºÝÂç³Ø¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Îµ×ÌÚºê²ÆÈÁ¤¬¼¯»ùÅç½÷»ÒÃ»´üÂç³Ø¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¿Ê³Ø¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£(À¾¸ý·û°ì)¡¡
¡¡¢¡¸ÅÀîÀéÍµ(¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤Á¤Ò¤í)2007Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©Í¯¿åÄ®½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£µÈ¾¾¾®1Ç¯¤«¤é¡Ö¤è¤·¤Þ¤ÄJVC¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢µ×¸÷À½Ìô(¸½SAGAµ×¸÷)¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌÚÂ¼Í´õ¤µ¤ó¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£µÈ¾¾Ãæ¤Ç¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¡¢¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£2Ç¯»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇµþÅÔµÌ¹â¤ËÇÔ¤ì¡¢½Õ¹â¤Ï3²óÀï¤Ç½¢¼Â¹â(²¬»³)¤ËÇÔÂà¡£3Ç¯»þ¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢½Õ¹âÍ½Áª¤Ï½à·è¾¡¤Ç¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¤Ë¶þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤ÏÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´ØÅÄÀ¿Âç(¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ)¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡£