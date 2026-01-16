市場直送の地魚を堪能…名古屋市東区泉の大人の隠れ家・創作和食店で味わう旬魚ランチと贅沢夜メニュー
名古屋市東区泉にある「魚とおばんざい 泉士」は、魚料理が自慢の創作和食店です。愛知県北部市場や名古屋市中央卸売市場から仕入れる旬の地魚を中心に、素材の良さを生かした料理を提供しています。
ランチタイムは、平日は近隣に住む方や働く方がいつ訪れてもほっと一息つけるよう、2週間ごとに内容が変わる魚介の定食を用意。土日祝日は、少し贅沢な海鮮まぶしや御膳などが並びます。
夜は、お造りをはじめ、魚の揚げ物、焼き物、煮付け、おばんざい、創作一品料理まで幅広いラインアップ。
このほか、手作りの豚肉シュウマイにカラスミをのせた【からすみ豚シウマイ】は、肉と魚、双方の旨味を同時に堪能できる人気メニュー。【ズワイガニのクリームコロッケ】は、たっぷりのカニ身とカニ味噌を練り込んだ濃厚な味わいで、お酒との相性も抜群です。
料理に合わせるお酒は、日本酒を中心に豊富に取りそろえ、定番に加え季節限定銘柄も用意。さらに、ボトルワインやウイスキー、焼酎、チューハイなどもあり、世代や性別を問わず楽しめます。
個室が充実しているのも魅力の一つ。落ち着いて会話を楽しめるカウンター席やテーブル席に加え、1階に6部屋、2階に7部屋の個室を完備しています。最大20名ほどの利用も可能で、夜は接待などコースでの利用も多い、大人の隠れ家的な一軒です。
＜ランチメニュー＞
平日：2週替わり
【海老フライとホタテベーコン巻きフライ・お刺身小鉢】（1500円）
【ブリの柚庵漬け焼き】（1200円）
土日祝：魚の仕入れ次第で変わります
【鉢盛り海鮮まぶしごはん〈だし付き〉白子の茶碗蒸し】（2000円）など
＜夜メニュー＞
【本日のお造り盛り合わせ】（1人前／1738円）※注文は2人前～
【おまかせおばんざい盛り合わせ】（小/1078円・1738円）
【鮪ほほ肉のたたきユッケ 生うに添え】（2398円）
【からすみ豚シウマイ】（1ケ／473円）
【ズワイガニのクリームコロッケ（2ケ）】（990円）など
※2025年10月21日時点の情報です