大曽根駅近くの住宅街にあるグルテンフリー専門店「こめこの店Pallete」。素材本来のおいしさを大切にした、体にやさしい料理を楽しむことができます。



人気商品は、国産米粉を使用した【米粉ベーグル】。【自家製あずきベーグル】や【ピザベーグル】、【シナモンレーズンベーグル】など、5種類以上の多彩なベーグルが並びます。時期によっては、季節限定のベーグルも登場します。





開店から10時30分までは【ベーグルモーニング】を提供。好みのベーグル1つに、コーヒーなどのドリンクを合わせて楽しめます。原材料にもこだわり、【米粉小倉トースト】や【自家製あずき米粉ベーグル】に使われる餡子には、やさしい甘さの“きび砂糖”を使用。さらに、自然塩や天然酵母を取り入れ、子どもも安心して食べられる味づくりを心がけています。ランチタイムには【米粉餃子】や【米粉焼売】も味わえます。皮から一つ一つ手作りしており、米粉ならではのモチモチとした食感が特徴です。定食としてはもちろん、単品での注文も可能です。また、予約制で米粉スイーツや、誕生日などの記念日に向けたオーダーケーキの販売も行っています。テイクアウトできる商品も多く、米粉パンは通販でも購入可能。自宅でも気軽に、体にやさしいお店の味を楽しむことができます。〈メニュー〉【グルテンフリーの米粉ベーグル】（各300～380円）【ベーグルモーニング】（500円）【米粉ピザトースト 2枚】【米粉小倉トースト 2枚】（各600円）【ランチベーグル ドリンク付】（800円）【米粉餃子定食】【米粉焼売定食】【米粉カレー サラダ付】（各1,000円）【米粉油淋鶏定食】【米粉ドリア サラダ付】（各1,100円）など※2025年10月23日時点の情報です