子どもも安心して食べられるやさしい味。大曽根のグルテンフリー専門店で味わう米粉ベーグルと手作りランチ
大曽根駅近くの住宅街にあるグルテンフリー専門店「こめこの店Pallete」。素材本来のおいしさを大切にした、体にやさしい料理を楽しむことができます。
人気商品は、国産米粉を使用した【米粉ベーグル】。【自家製あずきベーグル】や【ピザベーグル】、【シナモンレーズンベーグル】など、5種類以上の多彩なベーグルが並びます。時期によっては、季節限定のベーグルも登場します。
原材料にもこだわり、【米粉小倉トースト】や【自家製あずき米粉ベーグル】に使われる餡子には、やさしい甘さの“きび砂糖”を使用。さらに、自然塩や天然酵母を取り入れ、子どもも安心して食べられる味づくりを心がけています。
ランチタイムには【米粉餃子】や【米粉焼売】も味わえます。皮から一つ一つ手作りしており、米粉ならではのモチモチとした食感が特徴です。定食としてはもちろん、単品での注文も可能です。
また、予約制で米粉スイーツや、誕生日などの記念日に向けたオーダーケーキの販売も行っています。
テイクアウトできる商品も多く、米粉パンは通販でも購入可能。自宅でも気軽に、体にやさしいお店の味を楽しむことができます。
〈メニュー〉
【グルテンフリーの米粉ベーグル】（各300～380円）
【ベーグルモーニング】（500円）
【米粉ピザトースト 2枚】
【米粉小倉トースト 2枚】（各600円）
【ランチベーグル ドリンク付】（800円）
【米粉餃子定食】
【米粉焼売定食】
【米粉カレー サラダ付】（各1,000円）
【米粉油淋鶏定食】
【米粉ドリア サラダ付】（各1,100円）など
※2025年10月23日時点の情報です