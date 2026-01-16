フィギュアスケートの坂本花織選手が16日、公開練習を行い、オリンピックへ意気込みました。

全日本選手権で5連覇を達成し、ミラノ・コルティナ五輪の代表となった坂本選手。「現段階では楽しみが勝ってる。毎回試合が近づくとどんな大会であれ緊張してくるので。まだ3週間あるので気持ちに余裕があります」と話します。

2018年の平昌五輪で初出場で6位入賞を果たすと、2022年の北京五輪では女子シングルで銅メダル、団体で銀メダルと表彰台に上がりました。「1回目は出られるだけで満足だった。あの年は2枠しかなかったので、なんとしてもこの子を選んで良かったと思える演技をしなければとプレッシャーがあってその中で6位だったのであの頃の自分にしては上出来。北京の時は平昌の経験があったので、そこから団体でも個人でも頑張って表彰台に乗りたいと思ってはいた。いろんな奇跡が起こって団体でも個人でもメダルを取ることができて、自分が思っている以上に満足できた大会で、今回はその2大会を経験しての3回目なので、いろんな欲があらゆる欲が出てきてるなと感じる。それでも自分の演技をしっかりすれば結果もおのずとついてくると思うので、そこにフォーカスして今はやっていければと思います」と素直な思いを語りました。

演技の中でカギとなるのは“ルッツ”だといいます。「そこさえしっかり出来たら3回転＋3回転までテンポよくいけると思うのでそこさえきっちり出来たら、全日本以上のものが出来るかなと思います」とコメントしました。

今シーズンで現役引退を発表している坂本選手にとって、今大会が最後のオリンピック。引退後に何をしたいか尋ねられると、たっぷり20秒悩み「家にスケート靴を忘れちゃうくらい解放されたいと思ってます」と笑顔をみせました。