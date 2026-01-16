“カバンの中で迷子”をなくす、バッグ収納上手テクニックアイテム７選
冬は防寒小物やケア用品が増え、気づけばバッグの中がパンパンに。かさばるだけでなく、「手袋どこ？」「リップが見つからない」といった小さなストレスが積み重なりがちだ。そんな時こそ見直したいのが、バッグの中身の整理。持ち物を減らさなくても、整理するだけで使い勝手は大きく変わる。今回は、冬のバッグ整理に本当に役立つアイテムを厳選して紹介する。
【写真】バッグの中がスッキリ！ 無印で定番人気のあのアイテムで“カバンストレス”から解放
■MUJI 無印良品 ナイロンバッグインバッグ・黒
シンプルで使いやすいと定評のある無印良品のバッグインバッグ。軽量なナイロン素材ながら、外側・内側に複数のポケットを備え、バッグの中をすっきり整理できる。冬は手袋や除菌グッズ、リップやマスクなど細かいアイテムが増えがちだが、定位置を作ることで探し物のストレスを大幅に軽減。自立しやすい形状なので、バッグから取り出しても中身が崩れにくく、バッグを変更するときの入れ替えもスムーズだ。どんなバッグにもなじむデザインで、季節を問わず使える万能アイテム。
●おすすめポイント
・軽くて丈夫なナイロン素材
・ポケットが多く中身を把握しやすい
・バッグの入れ替えが簡単
■Francfranc ギャザー ツールペンスタンドポーチ
仕切りが豊富で、立てて使えるペンスタンドポーチ。収納力があるのでペンだけでなく、手帳やノート、リップやハンドクリームなど“毎日使う小物”の収納に便利だ。バッグから出せばそのままデスクに置けるため、在宅ワークや職場でも活躍。落ち着いたカラーと上品なデザインで、持ち歩き用としてもデスク用としても違和感がない。
●おすすめポイント
・自立するので中身が取り出しやすい
・仕切りが多く用途別に収納できる
・デスクにそのまま置ける
■ジアン 縦型メイクポーチ
立てて収納できる縦型設計のメイクポーチ。スリムながら収納力が高く、バッグの中でも立てて収納できるので場所を取らないのが魅力だ。リップやブラシなど細長いアイテムも埋もれにくく、必要なものをすぐ取り出せる。冬はバッグの底が混雑しがちだが、省スペースで整理できるためストレスを軽減。洗える素材なので、汚れやすいコスメ収納にも安心して使える。
●おすすめポイント
・立てて収納でき省スペース
・スリムなのに収納力が高い
・洗えて清潔に使える
■エレコム ガジェットポーチ 自立型
充電器やケーブル、モバイルバッテリーなどをまとめて収納できるガジェットポーチ。仕切りが多く、ケーブルを収納しても中身が絡まりにくい。ガジェット類をひとまとめにしておくことで、バッグの中が散らからず、必要なときにすぐ取り出せる。旅行や出張はもちろん、日常使いにも適したサイズ感。
●おすすめポイント
・自立型で中身が崩れにくい
・ケーブルが絡まらない設計
・冬の必需ガジェットを一括管理
■notabag（ノットアバッグ）
トートバッグとしても、リュックとしても使える2WAY仕様のエコバッグ。普段はコンパクトに持ち歩き、荷物が増えたときだけ広げて使える。冬は脱いだコートやマフラー、急に増えた荷物を入れる場面が多く、サブバッグがあると安心。軽量で肩への負担も少なく、見た目もシンプル。バッグの中身を整理しつつ、荷物が増えた日の“逃げ道”として活躍する。
●おすすめポイント
・リュックとトートの2WAY
・軽くて持ち運びしやすい
・荷物が増える冬の強い味方
■R-days代官山 グローブクリップ
手袋をバッグの中に入れず、外側に留めておけるグローブクリップ。チャーム感覚で使えるデザインで、“見せる収納”が叶う。冬は手袋の着脱が多く、バッグの奥底で迷子になりがちだが、クリップを使えば一目で所在が分かる。バッグの中を圧迫しないのもメリット。実用性とおしゃれを両立した冬小物。
●おすすめポイント
・手袋がすぐ見つかる
・バッグの中が散らからない
・アクセ感覚で使える
■MiniMood メッシュミニポーチ 7点セット
メッシュ素材のミニポーチが7点セットになった収納アイテム。リップ、目薬、イヤホン、常備薬など細かい物を用途別に分けて収納できる。透明なので中身が一目で分かり、探す手間がないのが最大の魅力。冬は持ち物が増えてごちゃつきやすいが、細分化して管理することでバッグ内が驚くほどすっきりする。
●おすすめポイント
・中身が見えて探しやすい
・用途別に分けられる7点セット
・小物整理が一気に進む
冬は荷物が増える季節だからこそ、「減らす」よりも「整える」ことが重要になる。整理グッズをうまく使えば、収納力が増えたり、探し物のストレスも激減する。バッグを買い替える前に、収納方法を見直すことから始めてみよう。
