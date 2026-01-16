岐阜・各務原市にオープンした「メガインディアンズステーキ」は、名物の牛ハラミステーキに加え、巨大キッズパークや屋外施設を備えた話題の店です。食事と遊びを両立できる新感覚ステーキ店として、ファミリー層から高い支持を集めています。

■名物はハラミ肉を使ったステーキ



岐阜県各務原市に2025年10月にオープンした「メガインディアンズステーキハウス 各務原店」は、週末の昼時には、常に待ちが出るほどの人気店です。

多くの客が注文する名物「インディアンズステーキ」（180グラム・1903円）は、ヘルシーで柔らかな牛ハラミ肉を使用。1店舗で1日250キロ以上が消費される看板メニューです。

厨房でレアに焼き上げた牛ハラミステーキは、テーブルに設置された鉄板で、自分好みの焼き加減に仕上げて食べることができます。

店の一番人気なのは、150グラムのハラミステーキに200グラムのハンバーグを組み合わせた「ハラミ＆バーグコンボ」（2508円）。ナイフを入れると肉汁があふれ出すハンバーグは食べ応え十分です。

さらに追加料金で、約20種類のサラダバーやデザート、チゲスープなど2種類の特製スープ、ご飯食べ放題、ドリンクバーが付く「サラダバーセットA」（968円）も用意され、満腹必至です。

■巨大キッズパークだけでなく屋外施設も



インディアンズは、2017年に名古屋で本店をオープンして以来、現在、愛知と岐阜に全11店舗を展開。各務原店は、岐阜県内で2店舗目となります。



ファミリー層に支持される理由は、料理だけではありません。

子ども：

「滑り台とロープウェイ」



別の子ども：

「トランポリン」



多くの店舗に併設されているのが、巨大キッズパークです。中でも、各務原店は規模が大きく、ボールプールに飛び込める巨大滑り台や、大型トランポリン、滑車遊具などが揃い、まさに子どもたちの"楽園"。そのため、来店客の半数以上が子ども連れのファミリーです。

キッズメニューもボリューム満点。牛ハラミ肉がたっぷりのった「お子様ステーキ丼」（1518円）を注文すると、サラダバーとドリンクバーが付き、キッズパークも無料で利用できます。

利用時間は食事と合わせて合計180分間。



客：

「会計が終わってからも遊べる」



別の客：

「席が空くまでの時間も遊びながら待てる」



食事前や料理を待つ間、会計後まで、時間いっぱい遊ぶことができます。

さらに各務原店の敷地内には、フットサルコートのほか、バスケットコート4面、バドミントンコート3面の屋外施設も整備されています。



店長：

「屋外は、中学、高校、大学の子も遊べる施設です」



これらの大人も一緒に楽しめる屋外施設は、1000円以上の食事をした人は無料で利用可能です。



客：

「ご飯も食べて、これだけ遊べてこの値段はありがたい。今日は4人で5000円いかないくらい」

インディアンズは、子どもも大人も飽きさせない仕掛けで大きな支持を集めています。特に子育て世代からは、こんな声も。



客：

「遊んでいてくれているので、大人はゆっくり食事ができる」



別の客：

「子どもを手放し状態で、ゆっくりご飯が食べられます」



子どもを遊ばせている間に、大人はゆっくり過ごすことができる。そのニーズを捉え、インディアンズは店舗を増やし続けています。



2026年1月5日放送