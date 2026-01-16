

文化放送では、2月11日（水・祝）に「なべやき屋キンレイ謹製 心染あったか寄席」の公開録音イベントを、文化放送メディアプラスホールで開催する。

出演は、落語家・春風亭昇々、春風亭一蔵、古今亭雛菊、文化放送・甲斐彩加アナウンサー。

「キンレイ心染寄席」は、冷凍鍋焼うどんでお馴染みの株式会社キンレイが落語研究会に所属する大学生と長年行ってきた伝統文化啓発イベントで、昨年からは文化放送も参画し、さらに進化。今回のイベントでは、真打落語家の春風亭昇々、春風亭一蔵、二ツ目落語家の古今亭雛菊が江戸の食文化にまつわる落語を披露するほか、文化放送甲斐彩加アナウンサーを交えて、今年も鍋焼うどんに負けないほど熱々の大喜利対決を行う予定。当日は、公開録音開始前に、落語研究会所属の大学生たちも落語を披露する。

観覧は無料で、事前申し込みにより抽選で100名様を招待します。1月26日（月）正午まで特設フォーム（https://form.run/@joqr-kinrei2026）にて応募を受け付ける。

また、来場者にはお土産として、キンレイ「お水がいらない」シリーズの鍋焼うどんを含む4種セットをプレゼントする。

＜キンレイ心染プロジェクトについて＞

日本の食文化を大切にしたいと考える株式会社キンレイと、落語研究会に所属する大学生との融合を図り、日本の伝統文化を啓発することを目指すプロジェクト。「心染(しんせん)」には、“人々の心に染みる本物の味と文化”を多くの方々に伝えたいという想いと、美味しさをお届けする冷凍技術の“新鮮”の意味が込められている。プロジェクト公式サイト（ https://krspj.net/ ）

【イベント概要】

■イベント名：「なべやき屋キンレイ謹製 心染あったか寄席」 ※公開録音イベント

■開催日時：2026年2月11日（水・祝） 12時00分開場 13時30分開演

※開演時間までは落語研究会所属の大学生が落語を披露

※観覧者には「キンレイ「お水がいらない」シリーズの鍋焼うどんを含む4種セット」のお土産あり（※冷凍品のためイベント後に郵送）

■観覧方法：観覧無料・事前申し込みによる抽選制（https://form.joqr.co.jp/@joqr-kinrei2026）で100名招待

■申込期間：2026年1月26日（月）正午まで

■出演：

春風亭昇々（落語家／文化放送『はまきんっ』パーソナリティ）

春風亭一蔵（落語家／文化放送『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』パーソナリティ）

古今亭雛菊（落語家）、甲斐彩加（文化放送アナウンサー）

※イベントの模様は、2月13日（金）午後7時00分～8時00分に文化放送（地上波）にて放送します。