

邑久町漁業協同組合を訪れた水産庁の藤田仁司長官

瀬戸内海の養殖カキが大量死している問題を受け、水産庁長官が16日、岡山県の産地を訪れ生産者から現状や支援の要望を聞き取りました。

水産庁の藤田仁司長官が訪れたのは、瀬戸内市の邑久町漁業協同組合です。

（邑久町漁業協同組合／松本正樹 組合長）

「中が空洞になっています。（身が）入っているものは口が閉まっているが、死んだら口が開いた状態」

邑久町漁協によりますと、2～3年もののカキが9割、1年ものは半数が死んだということです。また、生きているカキの多くも例年より生育が遅いということです。

藤田長官は漁協関係者らの要望を聞き、国の支援について説明しました。

（邑久町漁業協同組合／松本正樹 組合長）

「調査を続けていただいてデータ化してもらいたい。これから漁業者がどんな工夫をしていけばいいか探っていきたい」

（水産庁／藤田仁司 長官）

「都道府県、あるいは試験研究機関と連携して原因究明を進めたい。当面の措置としてはおそらく資金繰りの問題。遠慮することなく相談窓口にかけあっていただきたい」