１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、美肩をあらわにした夜景ショットを披露し、話題を呼んでいる。

１６日までにインスタグラムで「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｎｉｇｈｔ ｖｉｅｗ ｏｎ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ’Ｓ Ｅｖｅ」（美しい夜景 大みそかに）とつづると、ライトアップされた東京タワーと写った写真などをアップ。美肩を出したスタイルになっている。

この投稿にファンからは「綺麗で可愛いです」「妊婦さんの顔になってて可愛い」「ビューティフル久慈アナ」「とてもステキでお綺麗で可愛らしいですね」「お身体大事になさって下さいね！」などの声が寄せられている。

久慈は青学大在学中の２０１４年「旭化成グループキャンペーンモデル」に選ばれ、モデルとして活動。「ｎｏｎ―ｎｏ」専属も務めた。１７年にフジテレビに入社し、「めざましテレビ」「めざましどようび」「さんまのお笑い向上委員会」などに出演。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）との結婚を発表した。