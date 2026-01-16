アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発



東京時間17:35現在

香港ハンセン指数 26844.96（-78.66 -0.29%）

中国上海総合指数 4101.91（-10.69 -0.26%）

台湾加権指数 31408.70（+598.12 +1.94%）

韓国総合株価指数 4840.74（+43.19 +0.90%）

豪ＡＳＸ２００指数 8903.85（+42.18 +0.48%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83621.81（+239.10 +0.29%）



１６日のアジア太平洋株式市場は総じて上昇。台湾株は大幅反発。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の好決算が好感されて、ハイテク関連株を中心に買いが広がった。韓国株は続伸。ＴＳＭＣの好決算などもあり、半導体株などを中心に買いが広がり、連日で最高値を更新している。上海株は小幅続落。株価が高値圏にあることで、利益確定の売りに押された。



中国大陸市場で上海総合指数は小幅続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体メーカーの兆易創新科技が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、銀行大手の中国農業銀行、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、通信会社の中国電信（チャイナ・テレコム）が売られた。



香港ハンセン指数は続落。機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が買われる一方で、ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。銀行大手のウエストパック銀行、投資銀行のマッコーリー・グループ、会計システム会社のゼロ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、道路建設会社のトランスアーバン・グループが売られた。



MINKABU PRESS

外部サイト