◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王座決定戦１０回戦 日本同級王者・李健太―元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・永田大士（１７日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王座決定戦の前日計量が１６日、都内で行われ、日本同級王者でＷＢＯアジアパシフィック同級１位の李健太（２９）＝帝拳＝がリミットの６３・５キロ、元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者の永田大士（３６）＝三迫＝が６３・４キロでクリアした。戦績は李が１０勝（２ＫＯ）１分け、永田が２１勝（７ＫＯ）４敗２分け。

日本王座に続き２本目のベルト取りに挑む李は「挑む気持ちっていうのは、今まで通りずっと一緒。特にアジアのタイトルマッチだから気持ちが高ぶるとかはなく、いつも通りの感じ。もちろんベルトは欲しいが、あまり欲を出しすぎると良くないパターンになる。そこは冷静に抑えつつ、闘志は秘めておいときます」とリラックスした表情で話した。

２０２５年は、３月の日本タイトル防衛戦で渡来美響（三迫）とダウンの応酬となる激闘の末に９回負傷判定勝ち。７月の前戦は、試合２週間前にスパーリングで左拳を痛めた状態でリングに上がり、リマール・メツダ（フィリピン）を相手に不完全燃焼の３―０判定勝利だった。

昨年１０月から左拳を使った練習も再開。「今回はすごいいいトレーニングできた。充実した時間だった」。これまでで最多の１２０ラウンドのスパーリングを敢行した。「ラウンド数以上にトレーニングがすごく充実していて、体の使い方など、今まで分からなかったことをすごく習えた時間だった」という。担当する大和心トレーナーも「（スパーを）ガチガチに詰め込みました。今回の相手にはそれをやらなきゃ絶対勝てない。（永田を）全部上回っていると思う」と手応えを口にした。

２０２６年初戦。李は「（昨年７月の前回は（左拳に）ヒビが入った状態で、試合前のウォーミングアップから左がちょっと当たるだけでも痛かった。それを乗り越えたという自信もあるし、何も痛みのない状態で殴れるワクワクもある。（永田が）出てくるタイミングや自分が仕掛けるタイミングだったり、本当に頭脳戦になると思う」と意気込む。ＷＢＯアジアパシフィック王座獲得後は、東洋太平洋王座も視野に「次取れればの話なんですけど、取った後はそういう形になれたら一番いいじゃないかな。面白いし」と地域王座３冠を見据えた。

対する永田は、昨年６月のＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級タイトルマッチで、キム・ジュヨン（韓国）に１―２の判定で敗れ２冠王座から陥落。７か月ぶりの再起戦で、ベルト奪還に挑む。

三迫貴志会長からは「１月１７日のことだけを考えろ」と言われたという。永田は「試合以降のことは排除したんですよ。１月１８日には僕はいなくて、１７日しかないんですよ」と打ち明けた。「試合のことだけを考えていったら、それ以降のこと考えなくて済む。考え方がシャープになって、すごい集中できるようになった。自分の意識のベクトルが真っすぐ向いて調整できた」と目を輝かせた。

「（かつて巻いていた）自分のベルトとか、誰のものでもない。その時その時のタイトルマッチの勝者が手にするもの。それに価値が見出される。李健太選手と戦って勝ったものが、その価値のあるベルトを巻くと思う。勝つのは僕だと思って闘います。理想（の試合展開）とかはなく、勝てばいいです」。３６歳の永田は、「背水の陣」の覚悟でリングに上がる。（勝田 成紀）