押井守×天野喜孝「天使のたまご 4Kリマスター」がUHD BD化。音響はDolby Atmos
UHD BD「天使のたまご 4Kリマスター」(特装限定版)
16,280円 PCWE-52003 2026年4月22日発売
発売元：徳間書店 販売元：ポニーキャニオン
(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ
アニメ「天使のたまご 4Kリマスター」が、4月22日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤で発売されることが決定した。UHD BD/BDの2枚組特装限定版が16,280円、BDが5,720円。
特装限定版には、絵コンテを収めたブックレットに加え、4Kリマスター版のメイキング映像を特典として収録予定。BDのみの通常版には、ブックレットとメイキング映像は含まれない。
「天使のたまご」は、原案・脚本・監督を押井守(「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」)、原案・アートディレクションを天野喜孝(「ファイナルファンタジー シリーズ」)が担当し、その美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で、熱狂的なファンを生んだ1985年発表のOVA作品。
公開40周年を記念し、昨年11月「天使のたまご 4Kリマスター」として劇場公開。映像は押井監督自身による監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化。また音声は、オリジナルのモノラル音源をソニーPCLとソニーグループの音源分離技術で解析・分離し、5.1chサラウンドおよびDolby Atmosに再構築された。
本編は72分で、UHD BD映像はHDR10。UHD BD/BD音声は、DTS-HD Master Audio 5.1ch(48/24)、リニアPCM 2ch(96/24)で、UHD BDのみDolby Atmosも収録している。
なお「天使のたまご 4Kリマスター」は現在、劇場公開中(提供：徳間書店、配給：ポニーキャニオン)。国内では累計観客動員約32,000人、興行収入7,600万円超を記録している。
あらすじ
たまごを守る少女と、鳥を探す少年。忘れ去られた街で、ふたりは出会った。
水に沈んだ都市。たまごを抱えて、ひとり徘徊する少女。
ある日、奇怪な戦車から少年が降り立つ。彼は、夢で見た“鳥”を探していた。
廃墟のような街を巡りながら、言葉を交わす少女と少年。
ふたりの間にはほのかな共感が芽生えたかに見えたが――。
原案・脚本・監督：押井守
原案・アートディレクション：天野喜孝
製作：徳間康快
企画：山下辰巳、尾形英夫
原案：押井守、天野喜孝（アニメージュ文庫「天使のたまご」より）
プロデューサー：三浦光紀、和田豊、小林正夫、長谷川洋
監督・脚本：押井守
アートディレクション：天野喜孝
美術監督・レイアウト監修：小林七郎
作画監督：名倉靖博
作曲：菅野由弘
音楽監督：菅野由弘
音響監督：斯波重治
撮影監督：杉村重郎
編集：森田清次
アニメーション制作：スタジオディーン