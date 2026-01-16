UHD BD「天使のたまご 4Kリマスター」(特装限定版)

16,280円 PCWE-52003 2026年4月22日発売

発売元：徳間書店 販売元：ポニーキャニオン

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

アニメ「天使のたまご 4Kリマスター」が、4月22日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤で発売されることが決定した。UHD BD/BDの2枚組特装限定版が16,280円、BDが5,720円。

特装限定版には、絵コンテを収めたブックレットに加え、4Kリマスター版のメイキング映像を特典として収録予定。BDのみの通常版には、ブックレットとメイキング映像は含まれない。

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

「天使のたまご」は、原案・脚本・監督を押井守(「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」)、原案・アートディレクションを天野喜孝(「ファイナルファンタジー シリーズ」)が担当し、その美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で、熱狂的なファンを生んだ1985年発表のOVA作品。

公開40周年を記念し、昨年11月「天使のたまご 4Kリマスター」として劇場公開。映像は押井監督自身による監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化。また音声は、オリジナルのモノラル音源をソニーPCLとソニーグループの音源分離技術で解析・分離し、5.1chサラウンドおよびDolby Atmosに再構築された。

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

本編は72分で、UHD BD映像はHDR10。UHD BD/BD音声は、DTS-HD Master Audio 5.1ch(48/24)、リニアPCM 2ch(96/24)で、UHD BDのみDolby Atmosも収録している。

なお「天使のたまご 4Kリマスター」は現在、劇場公開中(提供：徳間書店、配給：ポニーキャニオン)。国内では累計観客動員約32,000人、興行収入7,600万円超を記録している。

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

(C)押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ

あらすじ

たまごを守る少女と、鳥を探す少年。忘れ去られた街で、ふたりは出会った。

水に沈んだ都市。たまごを抱えて、ひとり徘徊する少女。

ある日、奇怪な戦車から少年が降り立つ。彼は、夢で見た“鳥”を探していた。

廃墟のような街を巡りながら、言葉を交わす少女と少年。

ふたりの間にはほのかな共感が芽生えたかに見えたが――。

スタッフ

原案・脚本・監督：押井守

原案・アートディレクション：天野喜孝

製作：徳間康快

企画：山下辰巳、尾形英夫

原案：押井守、天野喜孝（アニメージュ文庫「天使のたまご」より）

プロデューサー：三浦光紀、和田豊、小林正夫、長谷川洋

監督・脚本：押井守

アートディレクション：天野喜孝

美術監督・レイアウト監修：小林七郎

作画監督：名倉靖博

作曲：菅野由弘

音楽監督：菅野由弘

音響監督：斯波重治

撮影監督：杉村重郎

編集：森田清次

アニメーション制作：スタジオディーン