１６日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７８．６６ポイント（０．２９％）安の２６８４４．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４６．０５ポイント（０．５０％）安の９２２０．８１ポイントと続落した。売買代金は２５５０億７８６０万香港ドル（約５兆１７８０億円）に縮小している（１５日は２９０４億５５３０万香港ドル）。

本土株安が嫌気される流れ。中国当局の信用取引規制などが響き、１６日の本土市場では主要指数の上海総合指数が４日続落している。また、米中通商対立の警戒感が続いていることも逆風だ。そのほか、中国指標を見極めたいとするスタンスも様子見ムードを強めさせている。中国では来週１９日に１２月の小売売上高や鉱工業生産などのほか、２０２５年のＧＤＰ成長率が発表される予定。また、実質的な政策金利となる１月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」は２０日に公表される。

ただ、直近で公表された中国指標は良好だ。１５日発表された金融統計では、人民元建て新規融資額とマネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びが予想を上回っている。指数はプラス圏で推移する場面もあった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が５．６％安、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が５．２％安、コンテナ海運大手の東方海外（３１６／ＨＫ）が５．０％安と下げが目立った。泡泡瑪特については、主力商品「ラブブ」製造の下請け工場で労働法違反があったことを引き続き売り材料視している。報道によると、雇用条件のない契約書にサインさせ、未成年者を長時間労働させていたという。

セクター別では、中国の証券が安い。国聯証券（１４５６／ＨＫ）が１．５％、招商証券（６０９９／ＨＫ）が１．４％、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．３％、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）と交銀国際ＨＤ（３３２９／ＨＫ）がそろって１．２％ずつ下落した。

中国不動産セクターも売られる。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が５．０％安、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が４．２％安、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が３．８％安、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が３．７％安と値を下げた。

半面、人工知能（ＡＩ）技術や半導体の銘柄群は高い。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が３．７％、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が２２．３％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１６．７％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が７．４％ずつ上昇した。産業支援の動きが好感されている。中国人民銀行（中央銀行）の鄒瀾・副総裁は１５日、テクノロジー・イノベーションなど特定の分野に向けた金融政策ツール（結構性貨幣政策工具）の金利を０．２５％引き下げると発表した。

トラックやエンジン、商用車部品などの自動車関連も物色される。慶鈴汽車（１１２２／ＨＫ）が６．６％高、中国重汽（３８０８／ＨＫ）が３．２％高、イ柴動力（２３３８／ＨＫ）が４．９％高、重慶機電（２７２２／ＨＫ）が７．７％高と値を上げた。

本土マーケットは４日続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２６％安の４１０１．９１ポイントで取引を終了した。エネルギーが安い。金融、軍需産業、医薬、産金、不動産、食品飲料なども売られた。半面、ハイテクは高い。非鉄・レアアース、発電・設備、インフラ建設、自動車も買われた。

