1月17日(土)の「朝だ！生です旅サラダ」は、人気アイドルグループ・Hey! Say! JUMPのメンバーで、俳優としても大活躍中の伊野尾慧がスタジオに生出演！ ゲストの旅で、愛知県と三重県を巡るのんびり旅へ。

「愛知にはコンサートで何度も来ているけれど、旅として満喫するのは初めて」と語る伊野尾。2026年、”午年”の年男として、自身の干支にちなんだスポットや、主演ドラマをきっかけにハマっているという“盆栽”を楽しめるカフェなどを巡る。

「蕎麦チャンス」を逃さない！ミシュラン掲載の名店で十割そばに舌鼓

美食の街・名古屋で伊野尾が訪れたのは、ミシュランガイド愛知にも掲載された蕎麦の名店。仕事の合間にも蕎麦屋を探すほど大の蕎麦好きという伊野尾は、「ドラマ撮影中にお米を食べると眠くなってしまうので、空き時間は常に“蕎麦チャンス”を狙っている」と意外なこだわりを告白。お店こだわりの十割そばを「つるつるしていて十割っぽくない！」と驚きながら堪能し、至福の表情を浮かべる。

Hey! Say! JUMPメンバーもハマる“盆栽”の世界へ仲間入り！？

また、1月18日(日)から放送される主演ドラマ「50分間の恋人」(ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット毎週日曜よる10時15分スタート)の役作りで“盆栽”に興味を持ち、今では自宅でも育てるようになったという伊野尾。「(メンバーの)知念や山田は僕より先にハマっていた」と明かし、盆栽を愛でながら本格コーヒーを楽しめるカフェを訪れる。一人一人に盆栽があしらわれた特等席で、サイフォンの日本チャンピオンが淹れる一杯を味わい、「僕に一番足りていない上質な時間だ…(笑)」と心癒やされるひとときを過ごす。

午年の伊野尾が神馬と対面！グループ活動の充実を祈願

三重県桑名市の「多度大社」では、1500年前から神の使いとして棲んでいるといわれる白馬「錦山（きんざん）号」と対面。午年の年男である伊野尾は、人々の願いを神に届けるという神馬への人参やりを体験！ 参拝では「Hey! Say! JUMPが今年も一年いろんな活動ができますように…」と、グループへの想いを込めて真剣に手を合わせた。

「人orお金」！？ 焼き物の街で伊野尾が選んだ招き猫は…

焼き物の街・常滑市では、招き猫の絵付けに挑戦。右手を上げている猫はお金を、左手を上げている猫は人を招くと聞いた伊野尾は「両方欲しいですね～両手上げてるやつはないですか！？」とお茶目におどけながらも、最後は「やっぱり人で！」と左手を上げた猫を選んで絵付けに没頭。伊野尾いわく”ドラマの宣伝してこい招き猫”を完成させるが、一体どんな仕上がりとなったのか？

旅の締めくくりは、知多半島の最南端にある隠れ宿へ。「海鮮が大好き」という伊野尾が、旬のフグや伊勢海老など贅沢な冬の味覚を心ゆくまで満喫。その親しみやすい人柄で旅先の人々と打ち解ける、伊野尾の魅力たっぷりののんびり旅をぜひお楽しみに！

伊野尾慧 コメント

Q.今回の旅はいかがでしたか？

旅はやっぱりいいですね。名古屋のライブ前日だったので、名古屋や常滑などを旅させていただきました。美味しいものをたくさん食べたり、貴重な体験もさせていただいたおかげで、翌日のライブも頑張れました。今年は年男なので、お馬さんに縁のある神社にも行かせていただきました。「旅サラダ」をご覧いただいている皆さんにも、幸せな一年になるご利益満載のロケです。放送をぜひお楽しみに！



「朝だ！生です旅サラダ」

2026年1月17日 土曜あさ8:00～9:30生放送（放送終了後、TVerで見逃し配信)

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局とRKC（高知）・YBS（山梨）・FBC（福井）で全国ネット放送中

公式HP ：https://tsplus.asahi.co.jp/tsalad/

【出演】

松下奈緒、藤木直人、勝俣州和

中継・・・茺田崇裕

進行・・・大仁田美咲(ABCテレビアナウンサー)

ゲスト・・・伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)