女優生田智子（58）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫でサッカー元日本代表の中山雅史氏（58）との仲について語った。

96年に結婚し、今年が30周年。当時、中山氏はジュビロ磐田に所属。生田は「出会った時から静岡と東京だったので」と遠距離恋愛だったという。司会の黒柳徹子（92）が「今もそうなんですか？」と聞くと、「そうなんです。仕事柄どうしても夫は静岡のチームにいるので」。

15年に2人で番組に出演した時のVTRが流された。番組テーマソングを口ずさみながら現れる中山氏を見て、生田は「歌ってる、手つないでる」と笑った。

黒柳が「ご主人はあなたの記念日を忘れないんですって」と聞くと、「そうなんです。意外にも結婚記念日、忘れないんです」。黒柳が「すごく偉いと思う」と言うと、生田も「偉いですね」。

生田が99年に番組に初出演した時の画像が映し出された。中山氏からプレゼントされた右手のアクセサリーを見せる様子に「これ、よ〜く見るとですね、手首のところにあるのがクモの巣です。指のところにあるのがクモです。（中山氏が）どこかの国で買ってきました。全部受け狙い。笑わせようと思って買ってくるんです」と笑顔で言った。