【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スイスのラークスで１５日に行われたスノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）第５戦の予選で、日本勢の男子は戸塚優斗（ヨネックス）ら５人が、女子は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら５人がそれぞれ決勝に進んだ。

ミラノ・コルティナ五輪前最後のＷ杯である今大会を、戸塚は五輪の前哨戦と位置づける。予選を終え、「まとめられたかな。決勝にも良い形でつながる」。１回目で９０点台に乗せると、２回目には「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）を決めて得点を９４・００点に伸ばし、予選２組を２位で通過した。大技成功にも「パイプが大きくてストレスなく跳べるので、練習としてやっておきたくて」と頼もしい。

世界最高峰のパイプと呼ばれ、各国の精鋭が集うラークス大会。決勝では「ダブルコーク１６２０」（縦２回転、横４回転半）を含めた高難度のルーチンを予定する。「五輪前の最強を決める戦いでもあるので、勝ちたい気持ちが強い」と闘志は十分だ。

１６歳の清水さら、故障明けを感じさせない滑り

昨季の世界選手権で銀メダルを獲得した１６歳の清水が、故障明けを感じさせない滑りで予選を２位通過した。昨年５月に左鎖骨、同１２月にも右鎖骨を骨折し、１０か月ぶりの復帰戦だったが、高さのあるエアを披露して９４・５０点の高得点をマーク。「大会が久しぶりで緊張したけど、納得いくラン（滑り）だった」と安堵（あんど）の笑みを浮かべた。代表を確実にしている五輪に向けても貴重な実戦機会となるだけに、「決勝で自分の滑りを試したい」と語った。