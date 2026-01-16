¿¹ÈËÏÂ»á¡¡06Ç¯¥ª¥Õ¤Î¾®³Þ¸¶ÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢ÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÃæÆü¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò¹¶¤á¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÄì¤«¤éÍè¤ë¡×
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¿¹ÈËÏÂ»á¡Ê71¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó Ìîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£06Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤òFAÀë¸À¤·¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾®³Þ¸¶Æ»ÂçÆâÌî¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎÎ¢»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÃæÆü¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¿¹»á¡£¾®³Þ¸¶¤È¤ÏÍî¹ç´ÆÆÄ¡¢¿¹¥³¡¼¥Á¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Åö½é¤ÏÃæÆüÆþ¤ê¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹»á¤ÏÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Í¡×¤È³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µð¿Í¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì½Ð¤¹¤È¡Ö²¿¤«ÅÓÃæ¤«¤é¥Ë¥ª¥¤¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¡×´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡È¸åÈ¯¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÆþ¤ê¤¬·èÄê¡£¡Ö²æ¡¹¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î¹¶¤á¤Æ¤¤¤Êý¤È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¶âÁ¬Åª¤Ê¾ò·ïÌÌ¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Êµð¿Í¡£¿¹»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£²æ¡¹¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò¹¶¤á¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÄì¤«¤éÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¾®³Þ¸¶¤ÎÄê°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿°ìÎÝ¤ËÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸ÀÍÕ¡ÊÊÖ»ö¡Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ò¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£