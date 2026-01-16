リングで見せる姿とはまったく違うキャラクターに、驚きの声が広がっている。WWEのトップスターが出演するハリウッド作品の映像が公開され、そのビジュアルでファンを楽しませた。

【映像】リング上の姿とは180度異なる美しい“ボブヘアー”姿

注目を集めているのは、WWE女子部門を長年けん引してきたベッキー・リンチ。ベッキーは自身のSNSで、SFシリーズ最新作『スター・トレック：スター・フリート・アカデミー』への出演を告知し、劇中シーンの映像を公開した。

映像では、リング上で見せる闘争心むき出しの姿とは一転、落ち着いた表情と洗練された雰囲気をまとったベッキーの姿が映し出されている。髪型やメイク、衣装も大きく変わり、レスラーとしてのイメージを知るファンほど「別人」に見える仕上がりだ。

ベッキーは投稿文の中で、本作について「2026年に最も期待されている作品のひとつ」「本当に素晴らしい作品」とコメント。配信はParamount+で行われることも明かしており、プロレスファン以外の層にも広く届く出演となりそうだ。

近年、WWEスターが映画やドラマといったエンタメ分野へ進出する例は増えているが、女子レスラーが世界的SFフランチャイズに参加するのは異例。ベッキー自身の知名度と人気の高さを物語るキャスティングと言える。

この映像に、ファンからは「一瞬誰か分からなかった」「完全にハリウッド女優」「オーラが別次元」「レスラーの時とギャップがすごい」といった声が相次いでいる。

リングで“ザ・マン”として名を馳せてきたベッキー・リンチが、今度は銀河を舞台にどんな存在感を放つのか。プロレスの枠を越えた新たな挑戦に、注目が集まっている。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved