ÂçÁêËÐ¡¡¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡¡µÝ¼è¤ê¼°¤Þ¤ÇÇ®¿´¤Ë´ÑÀï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡ÖÁêËÐ¤ò´Ñ¤Ë¤³¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤§¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£¶ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Åì¤Î²ÖÆ»ÉÕ¶á¤«¤éÅÚÉ¶¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿É×ºÊ¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¼«Âð¤¬²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï°å»Õ¤«¤é¤Î¿ÇÃÇ¤³¤½¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼èÁÈÃæ¤Ë£²¿Í¤ÇÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤âÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ë¾ºÎ¶Àï¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ÁêËÐ¤ò´Ñ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¤¨¡×¡ÖÎÓ²È¥Ú¡¼¡õ¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¡×¡Ö²ÐºÒ¤ÇÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¤¡¢ÁêËÐ´ÑÀï¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Ç¤è¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÎÉ¤¤ÏÃ¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢½é¾ì½ê¤ÇÉ×ÉØÃçÎÉ¤¯´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡£ºÇ¸å¤ÎµÝ¼è¤ê¼°¤Þ¤ÇÇ®¿´¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¾åÃÏÍºÊå¤â´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡