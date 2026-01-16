¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÇã¤¦¤È¤â¤é¤¨¤ë¤è¡Ô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Õ
¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¿¹±Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¿¹±Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤♡
¿Íµ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó65¡ß80¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¡×196ËçÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂç¤¤µ¡£¤Ò¤¶³Ý¤±¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿¹±Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼µ¤Î3¾¦ÉÊ¡£
¡¦Å·»È¤Î¤ª²Û»Ò¥»¥Ã¥È
Å·»È¤Î¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È¡ß2¡¢Å·»È¤Î¤ª²Û»Ò¡ãÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¡ä¡ß1¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï8000±ß¡£
¡¦¥³¥é¡¼¥²¥ó¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È
Å·»È¤Î¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È¡ß1¡¢Å·»È¤Î¤ª²Û»Ò¡ãÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¡ä¡ß1¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡ã¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡ä24ËÜ¡ß1¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï9500±ß¡£
¡¦ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤«¤é¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¥»¥Ã¥È
¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡ã¥Ô¡¼¥ÁÌ£¡ä24ËÜ¡ß1¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³¥é¡¼¥²¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡ã¥ì¥â¥óÌ£¡ä24ËÜ¡ß1¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¥â¥¤¥¹¥È¥¸¥§¥ë¡ß1¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1Ëü3000±ß¡£
1·î16Æü13»þ¤«¤éÈÎÇäÃæ¤Ç¡¢³Æ¥»¥Ã¥È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
