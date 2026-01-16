¡ÚÀ¾Í§¤Î¥Á¥é¥·¡Û2ÅÀ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡ªÆüÉÕ¸ÂÄêÆÃ²Á¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ô22Æü¤Þ¤Ç¡Õ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡ÖÀ¾Í§¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥é¥·¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ²Ì¤â¿å»ºÉÊ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
¿å»ºÉÊ¤«¤é¡¢ÆüÉÕ¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1·î16Æü¤«¤é18Æü¸Â¤ê¡Û¼Ê¤Û¤Ã¤±³«¤¡Ê2Ëç¡Ë¤¬626±ß¡£¤«¤Ä¤ª¤¿¤¿¤»É¿ÈÍÑ¡Ê100g¡Ë¤¬258±ß¡£¤¤¤º¤ì¤â³ùÅÄÃæ±ûÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¡¢¤Ä¤ß¤ì³Æ¼ï¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï322±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤è¤ê¤É¤ê2ÅÀ¤Ç604±ß¡£¤«¤ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¡ÊÀ¸¿©ÍÑ¡Ë¤¬106±ß¡£
ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÀÄ²Ì¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£
º´²ì¡¦°¦É²¸©¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ»º¤¤¤è¤«¤ó¡Ê1¸Ä¡Ë¤¬139±ß¡£°ñ¾ë¸©»ºÇòºÚ1/4¡Ê1¥«¥Ã¥È¡Ë¤È¡¢Ä¹Ìî¡¦¿·³ã¸©¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ»º¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¡Ê1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï³Æ106±ß¡£
1·î22Æü¤Ï¥«¥ì¡¼¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼ï¥«¥ì¡¼¾¦ÉÊ¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ì¡¼¡Ê180g¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥Ð¥¿¡¼¥«¥ì¡¼¡Ê160g¡Ë¡×¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥ì¡¼¡Ê160g¡Ë¡×¤Ï¡¢³Æ204±ß¡£
S¡õB¡ÖÀÖ´Ì¥«¥ì¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¥¦Ãæ¿É¡Ê152g¡Ë¡×¤Ï355±ß¡¢S¡õB¡Ö¥É¥é¥¤¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼Ãæ¿É¡Ê100g¡Ë¡×¤Ï322±ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ª»î¤·²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¤É¤ê2ÅÀ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥×¥Á¡Ê¥Ý¥Æ¥È¤¦¤¹¤·¤ªÌ£35g¡¢¥Ý¥Æ¥È¥³¥ó¥½¥áÌ£35g¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×47g¡Ë¡×¤Ï¡¢³Æ85±ß¡£2ÅÀ¹ØÆþ¤Ç162±ß¤Ç¤¹¡£ÆüÀ¶¡Ö¥«¥ì¡¼¥á¥·¡Ê²¤É÷¥Ó¡¼¥Õ107g¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É104g¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹103g¡Ë¡×¤Ï³Æ290±ß¡¢2ÅÀ¤Ç453±ß¤Ë¡£ÌÀ¼£¡Ö¥×¥í¥Ó¥ª¥è¡¼¥°¥ë¥ÈR-1¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¡Ê112g¡Ë¡×¤Ï1ÅÀ¤À¤È160±ß¡¢2ÅÀ¤Ê¤é280±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¤ÎÇã¤¤Êª¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
