³Ñ´ÛÄ®¤ÇÃËÀ(78)¤¬Â¦¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤â»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡½üÀã¤Ë¹Ô¤¯¤È²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨²È¤ò½Ð¤ë¡¡½©ÅÄ¡¦ÀçËÌ»Ô
16Æü¸á¸å¡¢ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®¤Ç78ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Â¦¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®À¾Ä¹Ìî¤Ë¤¢¤ë¿û¸¶ÀµÈþ¤µ¤ó78ºÐ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È16Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢¡ÖÉ×¤¬Â¦¹Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÊ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿û¸¶¤µ¤ó¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÀçËÌ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿û¸¶¤µ¤ó¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½üÀã¤Ë¹Ô¤¯¤È²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï³Ñ´Û²¹Àô²ÖÍÕ´Û¤«¤éÆîÅì¤Ë4¥¥í¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»à°ø¤äÅ¾Íî¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£