¡ÚÆÃ½¸¡ÛÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î³òºÙ¹©¡¡µ¬³Ê³°¤Î¼ùÈé¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤òÀçËÌ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬³«È¯¡¡³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»º¶È¤Ø¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä³òºÙ¹©¡£
ÆÈÆÃ¤Î¿§¹ç¤¤¤Ç¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤òÊü¤Ä¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Î¼ùÈé¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Á³ÁÇºà¤¬¤æ¤¨¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¼ùÈé¤ÎÂçÈ¾¤ÏÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÀçËÌ»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¬³Ê³°¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Î¼ùÈé¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½©ÅÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦³òºÙ¹©¡¡¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
ÀçËÌ»Ô¤Î²¹Àô½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡£
À½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸ÀçËÌ»Ô¤Ë¤¢¤ë³òºÙ¹©¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡¦ÉÚ²¬¾¦Å¹¤Ç¤¹¡£
ÉÚ²¬¾¦Å¹¡¡ÉÚ²¬¹À¼ù¼ÒÄ¹
¡ÖÂè1¹æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤òÊÉ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³òºÙ¹©¤ÎºàÎÁ¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Îµ¬³Ê³°¤Î¼ùÈé¤Ç¤¹¡£
É½¾ðË¤«¤ÊÌÏÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î³òºÙ¹©¡£
ÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ÎÃãÅû¤«¤éÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´í¸±È¼¤¦ºÎ¼èºî¶È¡Ä¼ùÈé¤ÎÂçÈ¾¤¬µ¬³Ê³°¤Ë
¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Î¼ùÈé¤Ï¡¢Ëá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤Î¿§¹ç¤¤¤È¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Î¼ùÈé¤ÎºÎ¼è¤Ï¡¢Çß±«ÌÀ¤±¸å¤Î8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¤Ë¤¢¤ë»³ÎÓ¤Ç¤¹¡£
½êÍ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¿¦¿Í¤¬ËèÇ¯¡¢¼êºî¶È¤ÇºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çß±«ÌÀ¤±¸å¡¢¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ßÇí¤¬¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ùÈé¡£
¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç1Ç¯Ê¬¤ÎºàÎÁ¤òºÎ¼è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É¬Í×¤ÊÎÌ¤ÏÌó3¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤ÌÚ¤Î¾å¤Ç¹Ô¤¦´í¸±¤Êºî¶È¡£
°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âµ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ô¾¯¤Ê¤¤½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬¡¢¥íー¥×¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤ÇÂ¾ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¹ª¤ß¤ËÌÚ¤òÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾·Â30¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÌÚ¤Î´´¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¡¢¼ùÈé¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿µ½Å¤ËÇí¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï2¿Í¤Ç50¥¥í¤Û¤É¤Î¼ùÈé¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¿Í¡¡ÀéÍÕ½¨´î¤µ¤ó
¡ÖÍî¤Á¤ì¤Ð¤¿¤À¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ÈÊ¬¤«¤ë¤«¤é¡¢¤è¤Û¤É¿µ½Å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤É¤â¡×
¿¦¿Í¡¡»å°æÁ±Êö¤µ¤ó
¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡¢¤Ç¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×
ºÎ¼è¤·¤¿¼ùÈé¤ÏÁÒ¸Ë¤Ç2Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤Û¤É´¥Áç¤·¤¿¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³òºÙ¹©¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ä
ÉÚ²¬¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ü¤¹¤®¤ÆÃãÅû¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¹©¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¸þ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎ¢Â¦¤ò¸«¤ë¤È¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤È¤Ç¤³¤Ü¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ÈÃÅÀÌÏÍÍ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤ì¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö·ë¶É¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡ØÌ¤ÍøÍÑºà¡Ù¤È¤·¤ÆËèÇ¯ËèÇ¯¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×
³òºÙ¹©¤Ç¤Ï¡¢ÈéÌÜ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÏÍÍ¤¬ºÙÄ¹¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¼ùÈé¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈéÌÜ¤Î·Á¤ä¿§¤ÎÇ»Ã¸¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤¬µ¬³Ê³°¤È¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤¬ÁÒ¸Ë¤ÇÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µ¬³Ê³°¤Î¼ùÈé¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¿¦¿Í¤ÎÏ«¤ËÊó¤¤¤¿¤¤
¤³¤¦¤·¤¿µ¬³Ê³°¤Î¼ùÈé¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£
ÉÚ²¬¾¦Å¹¤È¤È¤â¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢³òºÙ¹©¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
³Ñ´Û¤ÎÉð²È²°Éß¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Éð¶ñ¤Ê¤É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚ²¬¼ÒÄ¹
¡Ö¶ìÏ«¤·¤Æ»³¤«¤éÈé¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á´Éô»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¿¦¿Í¤ÎÏ«¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁêÅö¿ô¤Î¥µ¥¯¥é¤ÎÈé»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¤È¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ñ¥Í¥ë¤Ï8¼ïÎà¤Î·Á¤Î¥¹¥®¤ÎÈÄ¤Ë¡¢Èæ³ÓÅªÌÌÀÑ¤ÎÂç¤¤¤30¥»¥ó¥Á»ÍÊý°Ê¾å¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤Î¼ùÈé¤òÄ¥¤êÉÕ¤±¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚ²¬¼ÒÄ¹
¡ÖÈéÌÜ¤¬¶Ñ°ì¤Ê¤â¤Î¤ÇÁ´Éô¤½¤í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥ê¥ó¥È¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÉôÉ½¾ð¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê·úÂ¤Êª¤Î¶õ´Ö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¯¤ë¤È¼«Á³Èþ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤É½¾ð¤Ë¡×
¢£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á
¥Ñ¥Í¥ë¤ÏµîÇ¯7·î¤ÎÇ¼ÉÊ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÇÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÂô²¹Àô ÀÄ²Ù»³Áñ¡¡ËÙÅÄ²í¿Í¼ÒÄ¹
¡Ö¥¹¥¤ー¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤Éô²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÉÚ²¬¼ÒÄ¹
¡ÖÉô²°¤ÎÊÉ¤¬Çò¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤¿§Ä´¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³òºÙ¹©¤Î¥Ñ¥Í¥ë¼«ÂÎ¤¬°ú¤Î©¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤Î¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÀçËÌ»Ô¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ÆÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
³òºÙ¹©¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÌÚ¹©À½ÉÊ¤Ê¤É¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
µîÇ¯¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚ²¬¾¦Å¹¡¡ÉÚ²¬¹À¼ù¼ÒÄ¹
¡Ö¥µ¥¯¥é¤ÎÈé¤Î¼ý½¸¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¡¢¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯ºàÎÁ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿¦¿Í¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹ ¤·¡¢Ä¹¤¯¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»º¶È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÇºà¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£