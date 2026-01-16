ÀçÂæ¤Î¥È¥¥ー¥ì¡¢B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ç¾ì¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Øí´µ¤Î¤¿¤á
¡¡1·î16Æü¡¢B1ÅìÃÏ¶è¤ÎÀçÂæ89ERS¤Ï¡¢¥Öー¥Ð¥«ー¡¦¥È¥¥ー¥ì¤¬¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤Î¡ÖRELIVE DUNK CONTEST¡×¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ç¾ì¤ÎÍýÍ³¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿Øí´µ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£1·î17Æü¤ËÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢213¥»¥ó¥Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥È¥¥ー¥ì¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Í¥¬¥ë½Ð¿È¤Ç¸½ºß30ºÐ¤Î¥È¥¥ー¥ì¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÀçÂæ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥»¥ó¥¿ー¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8.7ÆÀÅÀ7.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¡¢¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Áー¥à¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Öー¥Ð¥«ー¡¦¥È¥¥ー¥ì¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯