²£ÉÍ¤Î¥È¥¥¥ª¥ÓHC¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥³ー¥Á¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª Êì¹ñÂåÉ½¤ò²¤½£4°Ì¤ËÆ³¤¯²÷µó
¡¡1·î16Æü¡¢B1ÅìÃÏ¶è¤Î²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ï¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥é¥Ã¥·¡¦¥È¥¥¥ª¥Ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖUrheilugaala 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥³ー¥Á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖUrheilugaala¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¬¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤òºÌ¤Ã¤¿ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ä¥Áー¥à¡¢»ØÆ³¼Ô¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ê¼ø¾Þ¼°¡£¥È¥¥¥ª¥ÓHC¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃË»ÒÂåÉ½¤ÎHC¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖFIBA ¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¹ñ»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë4°Ì¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÌö¿Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é²£ÉÍBC¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥È¥¥¥ª¥ÓHC¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Àï½Ñ¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¡£¸½ºß¡¢²£ÉÍBC¤ÏÅìÃÏ¶è7°Ì¡Ê¢¨1·î16Æü»þÅÀ¡Ë¤È·ã¤·¤¤½ç°ÌÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¼êÏÓ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡ÈÌ¾¾¡É¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î²÷µó¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍBC¤Ï¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥é¥Ã¥·HC¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖFIBA ¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 2025¡×¤Ç¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò·âÇË¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È