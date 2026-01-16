¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤¬¿ÍÀ¸ºÇ°¤Î¤ªÁò¼°¤Ë¡¡¡ØShiva Baby ¥·¥ô¥¡¡¦¥Ù¥¤¥Óー¡ÙËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØShiva Baby ¥·¥ô¥¡¡¦¥Ù¥¤¥Óー¡Ù¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥ß¡¦¥àー¥¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢ー¥È¥Ï¥¦¥¹·Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¿ÇÛµë²ñ¼ÒMUBI¤Ë¤Æ¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎºÇ¹â»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Ï16½µ´ÖÏ¢Â³¾å±Ç¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥¹～ºÇÄì¤ÇºÇ¶¯¡©¤Ê»ä¤¿¤Á～¡Ù¤Î¥¨¥Þ¡¦¥»¥ê¥°¥Þ¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢Èà½÷¤¬25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ç±é¥À¥Ë¥¨¥ëÌò¤ËZÀ¤Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥»¥Î¥Ã¥È¤òÈ´Å§¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ä¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯Âç³ØÀ¸¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ªÁò¼°¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¸ÊÊø²õ¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê¿ô»þ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Ã¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¿ÆÀÌ¤Î¤ªÁò¼°¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¤Ø¤È»²Îó¤¹¤ë¡£¸Î¿Í¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¸µ¥«¥Î¤Î¥Þ¥ä¤¬¥íー¥¹¥¯ー¥ë¡ÊË¡²ÊÂç³Ø±¡¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¿ÊÏ©¤äÍÆ»Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÆÎà±ï¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÉÔí¿¤ËÁ§º÷¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¿È¤ÎÃÖ¤½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥Ñ³èÁê¼ê¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê¼Â¶È²È¤ÎºÊ¡¦¥¥à¤Èµã¤¶«¤ÖÀÖ¤óË·¤òÏ¢¤ì¤Æ¥·¥ô¥¡¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤Îº®Íð¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê»öÂÖ¤ØÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ»üÈá¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢»×¤ï¤ºÇòÌÜ¤ò¤à¤¯¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î»Ñ¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Îº£¤Ë¤â¼«²æ¤¬Êø²õ¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤Îµ¤¤Þ¤º¤µ¡¢¸Â³¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î²¬粼¿¿Íý»Ò¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï·î´©Ê¸·Ý»ï¡ØÊ¸ÕÜ³¦¡Ù¤Î2024Ç¯1·î¹æ¤«¤é2025Ç¯12·î¹æ¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢2025Ç¯11·î¤Ë²Ê³Øµ»½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØEASTEAST_TOKYO 2025¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶Ë¸ÂÅª¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¾õ¶·¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±µï¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÇÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¡¢À°Á³¤È¤·¤¿SHIVA¤ÎÊ¸»ú¤È¾ì°ã¤¤¤ÊBABY¤ÎÊ¸»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿ÆÂ²¤ÎÄ¤¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢²¼À¤ÏÃ¤ÊÏÃÂê¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¿ÆÎà±ï¼Ô¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢µï¤¿´®¤ì¤Ê¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÎÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Ñ³èÁê¼ê¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬´ûº§¼Ô¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤¿ºÊ¡¦¥¥à¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë