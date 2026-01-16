Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡áºÆ¤ÓÁªµóÁê¾ì¤ËÆÍÆþ¡¢¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Î»ýÂ³ÀÃµ¤ë¶ÉÌÌ
¡¡¿·Ç¯Áê¾ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤À£²½µ´Ö¤À¤¬¡¢Ç¯½éÁá¡¹¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥åー¥¹¤¬Áê¼¡¤°Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³Æü¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï£¹ÆüÌë¤Ë¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£³Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î£±£³Æü°Ê¹ß¤Ï°ìµ¤¤ËÁªµó¥âー¥É¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×ºÆ³«¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µËü£´£°£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ÎÁê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³£°Æü¡Ê£µËü£°£³£³£¹±ß¡Ë¤«¤é£·¡ó¶¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¾¡Íø¤ò¸«¹þ¤ó¤À³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢Â¤â¤È¤Î³ô²ÁµÞ¿¤Ç¡Ö½°±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë£²£¶£°µÄÀÊÄøÅÙ¤Î³ÍÆÀ¤òÁê¾ì¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁê¾ì¤Ë¤Ï²áÇ®´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ï£±£´£°¡¥£±¤ÈÇã¤ï¤ì²á¤®¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¤«¤¤Î¥Î¨¤â²áÇ®¥¾ー¥ó¤Î£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¿·ÅÞ¡×¤Î·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â£±£°¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Í¥Àª¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¿·ÅÞÃÂÀ¸¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¾ì¤Î³ô¹â¤ò»Ù¤¨¤ëÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢£±£µÆü¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¡ãTSM¡ä¤Î·è»»¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÀ¯¶É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·øÄ´¤ÊÁê¾ì¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Íè½µ¤Ï¡¢£²£²～£²£³Æü¤ËÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£²·î¤Ë¤ÏÍø¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò½ä¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡
¡¡¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£±£¹Æü¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥¥ó¥°ËÒ»ÕÃÂÀ¸Æü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Æü¤ËÃæ¹ñ£±£°～£±£²·î´ü£Ç£Ä£Ð¡¢Ãæ¹ñ£±£²·î¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢£²£±Æü¤ËÊÆ£±£²·î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡¢£²£²Æü¤ËÊÆ£·～£¹·î´ü£Ç£Ä£Ð²þÄêÃÍ¡¢ÊÆ£±£°¡¦£±£±·îÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡ËÊª²Á»Ø¿ô¡¢£²£³Æü¤ËÊÆ£±·î£Ó¡õ£Ð¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤¬£±£¹～£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££²£°Æü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ãNFLX¡ä¡¢£²£±Æü¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ãJNJ¡ä¡¢£²£²Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë ¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ãPG¡ä¡¢¥Õ¥êー¥Ýー¥È¡¦¥Þ¥¯¥â¥é¥ó¡ãFCX¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£±£¹Æü¤Ë£±£±·îµ¡³£¼õÃí¡¢£²£²Æü¤Ë£±£²·îËÇ°×Åý·×¡¢£²£³Æü¤Ë£±£²·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££²£°Æü¤Ë¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥êー<3091.T>¡¢£²£±Æü¤Ë¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢£²£³Æü¤ËÅìµþÀ½ïÄ<5423.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£µËü£³£²£°£°～£µËü£´£¶£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£²£³Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¾¡Íø¤ò¸«¹þ¤ó¤À³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¡¢Â¤â¤È¤Î³ô²ÁµÞ¿¤Ç¡Ö½°±¡¤Î²áÈ¾¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë£²£¶£°µÄÀÊÄøÅÙ¤Î³ÍÆÀ¤òÁê¾ì¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁê¾ì¤Ë¤Ï²áÇ®´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍî¥ì¥·¥ª¡Ê£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¡Ë¤Ï£±£´£°¡¥£±¤ÈÇã¤ï¤ì²á¤®¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È¤Î¤«¤¤Î¥Î¨¤â²áÇ®¥¾ー¥ó¤Î£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡Ö¿·ÅÞ¡×¤Î·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â£±£°¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Í¥Àª¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¿·ÅÞÃÂÀ¸¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¾ì¤Î³ô¹â¤ò»Ù¤¨¤ëÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢£±£µÆü¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ô£Ó£Í£Ã¡Ë¡ãTSM¡ä¤Î·è»»¤¬¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÀ¯¶É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·øÄ´¤ÊÁê¾ì¤ÏÂ³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Íè½µ¤Ï¡¢£²£²～£²£³Æü¤ËÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£²·î¤Ë¤ÏÍø¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡²ó¤ÎÍø¾å¤²¤ò½ä¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡
¡¡¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£±£¹Æü¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥¥ó¥°ËÒ»ÕÃÂÀ¸Æü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Æü¤ËÃæ¹ñ£±£°～£±£²·î´ü£Ç£Ä£Ð¡¢Ãæ¹ñ£±£²·î¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢£²£±Æü¤ËÊÆ£±£²·î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡¢£²£²Æü¤ËÊÆ£·～£¹·î´ü£Ç£Ä£Ð²þÄêÃÍ¡¢ÊÆ£±£°¡¦£±£±·îÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡ËÊª²Á»Ø¿ô¡¢£²£³Æü¤ËÊÆ£±·î£Ó¡õ£Ð¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤¬£±£¹～£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££²£°Æü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ãNFLX¡ä¡¢£²£±Æü¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ãJNJ¡ä¡¢£²£²Æü¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë ¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ãPG¡ä¡¢¥Õ¥êー¥Ýー¥È¡¦¥Þ¥¯¥â¥é¥ó¡ãFCX¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£±£¹Æü¤Ë£±£±·îµ¡³£¼õÃí¡¢£²£²Æü¤Ë£±£²·îËÇ°×Åý·×¡¢£²£³Æü¤Ë£±£²·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££²£°Æü¤Ë¥Ö¥í¥ó¥³¥Ó¥êー<3091.T>¡¢£²£±Æü¤Ë¥Ç¥£¥¹¥³<6146.T>¡¢£²£³Æü¤ËÅìµþÀ½ïÄ<5423.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£µËü£³£²£°£°～£µËü£´£¶£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS