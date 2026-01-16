¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡ÙÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸È¯Çä·èÄê¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÆÃÅµ¤Ë
¡¡¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±ÇÃæ¤Î¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´ 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¤Î4K ULTRA HD Blu-ray¡õBlu-ray DiscÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¡¢4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§²¡°æ¼é¡ß¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÈÇ¼ÆÀ¡¡¹â¶¶ÎÉÊå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤«¤é±®¤¨¤ëÂç¤¤¤Ê¤ë´üÂÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²¡°æ¼é¤¬¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¡¢Å·Ìî´î¹§¤¬¸¶°Æ¡¦¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿1985Ç¯È¯É½¤ÎOVAºîÉÊ¡£¸ø³«40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢²¡°æ´ÆÆÄ´Æ½¤¤Î¤â¤È35mm¥Õ¥£¥ë¥à¸¶ÈÇ¤«¤é4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ー²½¤µ¤ì¤¿¡£²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥â¥Î¥é¥ë²»¸»¤ò¥½¥ËーPCL¤È¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Î²»¸»Ê¬Î¥µ»½Ñ¤Ç²òÀÏ¡¦Ê¬Î¥¤·¡¢5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ª¤è¤ÓDolby Atmos¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·à¾ì¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÎß·×´ÑµÒÆ°°÷Ìó3Ëü2000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7600Ëü±ßÄ¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£1·î9Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤Ç300ËüÂæÏÑ¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤ëÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊUHD-BD¡¢Blu-ray¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢Å·Ìî´î¹§¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Blu-ray Disc¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë