ÂæÊÆËÇ°×¸ò¾Ä¹ç°Õ¡¡ÍêÁíÅý¡ÖÂæÏÑ»º¶È¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë´óÍ¿¡×¡¡¹ñÌ±ÅÞ¤ÏÀ®²Ì¤òÈãÈ½
¡ÊÂæËÌ¡¢Åí±àÃæ±û¼Ò¡ËÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï16Æü¡¢ÂæÏÑ»º¶È¤¬ÂæÏÑ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅ¢ÎïÊ¸¡Ê¤Æ¤¤¤ì¤¤¤Ö¤ó¡Ë¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤Ï¡¢15¡ó¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÎ¨¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤·¡¢À®²Ì¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤äÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÊÆ¹ñ¤¬Å¬ÍÑ¤¹¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äÈ¾Æ³ÂÎÇÉÀ¸ÉÊ¤Ê¤ÉÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¡¢ÂæÏÑ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤Î2500²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó39Ãû6000²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë2500²¯¥É¥ë¤ÎÍ»»ñÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤¬¹ç°Õ»ö¹à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÍêÁíÅý¤Ï16Æü¸áÁ°¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÁ°¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊý¤¬ÂæÏÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ¤ÇÁê¸ß´ØÀÇÎ¨¤¬Æü´Ú¤È²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î´ûÂ¸»º¶È¤ÎÊÆ¹ñÍ¢½Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¥µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÂæÊÆ¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂæÊÆ·ÐºÑ¤ÏÆ±»þ¤Ë¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡ÊÁê¸ßÍø±×¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÄ·ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÅ¢¼çÀÊ¤ÏÆ±Æü¡¢ËÌÉô¡¦Åí±à»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇÎ¨15¡ó¤ÈºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¡ÊMFN¡ËÀÇÎ¨¤Ø¤Î¾å¾è¤»¤Î²óÈò¤È¤¤¤Ã¤¿¹ç°Õ¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÍ×µá¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö´î¤Ö¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¡£²¿¥«·î¤â¤«¤±¤Æ¡ÖµðÂç¤ÊÂÐ²Á¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢Â¾¹ñ¡ÊÆü´Ú¡Ë¤ÈÆ±¤¸À®²Ì¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊÁÉÌÚ½Õ¡¢¸ââÏñÖ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
