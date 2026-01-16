「本当に来たぁぁぁ！」「高校サッカーのスーパースター」ついに！ 選手権得点王がJクラブに加入内定！「どんな進化を見せるか楽しみ」「最高かよ」などファン期待
大会を沸かせた男の進路が決まった。
１月16日、RB大宮アルディージャは、神村学園のFW日郄元の2026シーズンからの加入が内定したと発表した。
日郄は、先日に閉幕した第104回全国高校サッカー選手権で得点王となる７ゴールをマーク。同校悲願の初優勝＆夏冬２冠に大きく貢献した。
プロキャリアを大宮でスタートさせることとなった18歳は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「このたび、RB大宮アルディージャに加入することが決まりました、日郄元です。伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います。
ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ち忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」
また大宮が公式Xで加入を伝えると、SNS上では「選手権得点王が加入なんて最高かよ」「RB大宮でどんな進化を見せるか楽しみ」「ようこそ、よろしく！」「選手権得点王が本当に来たぁぁぁ！」「ついに公式発表きた！」「大宮から世界へ羽ばたけるような活躍期待してます」「良いセンスしてるわ」「高校サッカーのスーパースター」などの声があがった。
すでに全国区のストライカーは、大きな注目と期待を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
