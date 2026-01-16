ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¸·Áª¡ª¡¡¡ÖÀäÂÐÇã¤¤¡×¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢²ÈÅÅ
¡¡È±¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤Æü¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ä¡Ö¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢ÊÂ¤ß¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤¬¾ï¼±¡£ºòÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ë¤â¡ÈËÜµ¤¤Î¥Ø¥¢²ÈÅÅ¡É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥È¥ì¥ó¥É¼èºàÎò10Ç¯°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¸·Áª¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡¢È±¤«¤éµ¤Ê¬¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖÈ±¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëºòº£¡¢½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ±¤ò´¥¤«¤¹¡È²áÄø¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¦Ç®¤òÅö¤Æ¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¦É÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡¦¿åÊ¬ÎÌ¤ò¼é¤ë
¡¦Æ¬Èé¤Þ¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë
¡¡¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¹â¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ»Õ¡¢¸¼Ô¡¢¸¡¾Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼É¾²Á¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹²ÈÅÅ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¤³¤À¤ï¤êÇÉ¸þ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â·¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¡£²¦Æ»¤Ë¤·¤Æ´°À®·Á¡¡Panasonic ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-NA0K
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ÒÈþÍÆ»ï¤«¤é¸¡¾Ú·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¤â¼õ¾Þ¿ô¤¬Â¿¤¤°ìÂæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Ë¤è¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡¢È±¤äÆ¬Èé¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥»¥ó¥µ¡¼À©¸æ¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤ÏÈ±¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼ºÇÔ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë°Â¿´´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡È´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.Â®¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¡£¿·±Ô¤Î¼ÂÎÏ¡¡Brighte SHOWER DRYER
¡¡ºòÇ¯¡¢°ìµ¤¤ËÌ¾Á°¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¿·´é¡ÖBrighte SHOWER DRYER¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È ¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢É÷¤Î¹¤¬¤êÊý¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÅö¤¿¤ëÉ÷¤Ç¡¢È±Á´ÂÎ¤ò°ìµ¤¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Â®¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖÌë¤Ï°ìÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Â®´¥¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
3.»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡¡ReFa ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥í
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥óÉôÌç¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖReFa ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥í¡×¡£ÈþÍÆ»Õ¤ä¸¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¹â²¹¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¦¡£¥¢¥¤¥í¥ó¸å¤ÎÈ±¤¬¡¢¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ä¥ä¤¬»Ä¤ë¡£¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡½¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¡á½ý¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤¤ì¤¤¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
4.Ä«¤Ç¤â°Â¿´¡£¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥í¥ó Panasonic ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-HN50
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢°ÂÄê´¶¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¤³¤ì¡£Panasonic¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-HN50¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×È¯ÁÛ¡£°ìµ¤¤Ë¥¯¥»¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢È±¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£ËèÆü»È¤¦Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¢¿·ÂÎ¸³¡£´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¤Ð¤¹¡¡Dyson Airstrait ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ê¡¼
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¡£Dyson Airstrait ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÆ±»þ¤Ë¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¦¤ÈÇ¼ÆÀ¡£Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç´°Î»¡£²Á³Ê¤Ï¹â¤á¡£¤Ç¤â¡¢µ»½Ñ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅ¹¥¤¤¬¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö»þÃ»¡×¤«¡Ö¥±¥¢¡×¤«¡£¤³¤³¤¬¥Ö¥ì¤ë¤È¡¢ËþÂÅÙ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¼çÎ®¤Ï¡¢¹â²¹¤è¤êÉ÷ÎÌ¡Ü¥»¥ó¥µ¡¼À©¸æ¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦Åö¤¿¤ë¤«¡×¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥ë¥×¤ä¥±¥¢½Å»ë¥â¥Ç¥ë¤Ï·ÑÂ³¤¬Á°Äó¡£ËèÆü»È¤¨¤ë½Å¤µ¡¢²»¡¢ÁàºîÀ¡£¤³¤³¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¥µ¥í¥óµé¡á°·¤¤¤Å¤é¤¤¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÅú¤¨¤½¤Î¤â¤Î¡£È±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¼Â´¶¤ò¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¤â¡¢²ÈÅÅ¤ÇÄì¾å¤²¤¹¤ë»þÂå¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤È±¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤â¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Profile
ÉðÅÄÀéÅß
¡¡ÈþÍÆ»ï¤ä½÷À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡¢¥³¥¹¥á¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£2025Ç¯½Õ¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ê¤É½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£
¡ü¥×¥í¤âÇ¼ÆÀ¡£2025Ç¯¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤Î¡È¤³¤³¤¬°ã¤¦¡É
¡¡ÆÃ¤Ëºòº£¡¢½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ±¤ò´¥¤«¤¹¡È²áÄø¡É¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¦Ç®¤òÅö¤Æ¤¹¤®¤Ê¤¤
¡¦É÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡¦¿åÊ¬ÎÌ¤ò¼é¤ë
¡¦Æ¬Èé¤Þ¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë
¡¡¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¹â¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ»Õ¡¢¸¼Ô¡¢¸¡¾Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼É¾²Á¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸·Áª¡ª¡ãÈ±¤òÊÑ¤¨¤ë¡ä2025Ç¯¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥Ø¥¢²ÈÅÅ5Áª
¡¡º£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹²ÈÅÅ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¤³¤À¤ï¤êÇÉ¸þ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü»È¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¤¬Â·¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¡£²¦Æ»¤Ë¤·¤Æ´°À®·Á¡¡Panasonic ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-NA0K
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï³°¤»¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ÒÈþÍÆ»ï¤«¤é¸¡¾Ú·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¤â¼õ¾Þ¿ô¤¬Â¿¤¤°ìÂæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥Î¥¤¡¼¤Ë¤è¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢¡¢È±¤äÆ¬Èé¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥»¥ó¥µ¡¼À©¸æ¡£»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤ÏÈ±¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼ºÇÔ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤Ç»È¤¨¤ë°Â¿´´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡È´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.Â®¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¡£¿·±Ô¤Î¼ÂÎÏ¡¡Brighte SHOWER DRYER
¡¡ºòÇ¯¡¢°ìµ¤¤ËÌ¾Á°¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¿·´é¡ÖBrighte SHOWER DRYER¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È ¥·¥ã¥ï¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢É÷¤Î¹¤¬¤êÊý¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÅö¤¿¤ëÉ÷¤Ç¡¢È±Á´ÂÎ¤ò°ìµ¤¤Ë´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¡¢Â®¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»þ´Ö¤¬ÌÌÅÝ¡×¡ÖÌë¤Ï°ìÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Â®´¥¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
3.»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ø¡¡ReFa ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥í
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥óÉôÌç¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖReFa ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥í¡×¡£ÈþÍÆ»Õ¤ä¸¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¹â²¹¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¦¡£¥¢¥¤¥í¥ó¸å¤ÎÈ±¤¬¡¢¹Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ä¥ä¤¬»Ä¤ë¡£¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡½¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥í¥ó¡á½ý¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤¤ì¤¤¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
4.Ä«¤Ç¤â°Â¿´¡£¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥í¥ó Panasonic ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-HN50
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢°ÂÄê´¶¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¤³¤ì¡£Panasonic¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥í¥ó ¥Ê¥Î¥±¥¢ EH-HN50¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ë¡×È¯ÁÛ¡£°ìµ¤¤Ë¥¯¥»¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢È±¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¤¡£ËèÆü»È¤¦Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µ¡¢¿·ÂÎ¸³¡£´¥¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¤Ð¤¹¡¡Dyson Airstrait ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ê¡¼
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¡£Dyson Airstrait ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥¤¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÆ±»þ¤Ë¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤¦¤ÈÇ¼ÆÀ¡£Ç®¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç´°Î»¡£²Á³Ê¤Ï¹â¤á¡£¤Ç¤â¡¢µ»½Ñ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£²ÈÅÅ¹¥¤¤¬¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÍÆ²ÈÅÅ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡üÇã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤ÎÁª¤ÓÊý¡õ»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ
¡¡¤Þ¤º¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö»þÃ»¡×¤«¡Ö¥±¥¢¡×¤«¡£¤³¤³¤¬¥Ö¥ì¤ë¤È¡¢ËþÂÅÙ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¼çÎ®¤Ï¡¢¹â²¹¤è¤êÉ÷ÎÌ¡Ü¥»¥ó¥µ¡¼À©¸æ¡£¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦Åö¤¿¤ë¤«¡×¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥ë¥×¤ä¥±¥¢½Å»ë¥â¥Ç¥ë¤Ï·ÑÂ³¤¬Á°Äó¡£ËèÆü»È¤¨¤ë½Å¤µ¡¢²»¡¢ÁàºîÀ¡£¤³¤³¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¥µ¥í¥óµé¡á°·¤¤¤Å¤é¤¤¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡ü2026Ç¯¤Ï¡¢¡È¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò²ÈÅÅ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÇ¯¡É
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¥Ø¥¢²ÈÅÅ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÅú¤¨¤½¤Î¤â¤Î¡£È±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤Î¼Â´¶¤ò¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¢¥±¥¢¤â¡¢²ÈÅÅ¤ÇÄì¾å¤²¤¹¤ë»þÂå¡£2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤È±¤Ç¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤â¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Profile
ÉðÅÄÀéÅß
¡¡ÈþÍÆ»ï¤ä½÷À¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡¢¥³¥¹¥á¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÈþÍÆ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£2025Ç¯½Õ¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ê¤É½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£