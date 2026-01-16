¡ÖºÍÇ½¤À¤±¤ÇÁª¼ê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯...¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Çµá¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢º£Ç¯£¶·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤«¤ì¡¢Àµ¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¾ï¤Ë°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÌò³ä¤ä¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤¬£´½µ´Ö¡¢Â³¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤¿»þ¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£ºÍÇ½¤À¤±¤ÇÁª¼ê¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤¬Áª¼ê¤Ëµá¤á¤ëÍ×ÁÇ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¼Ò¸òÀ¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤â¡¢Áª¼êÁª¹Í¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î¼Ò¸òÀ¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡ºÍÇ½¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í´ÖÎÏ¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¤è¤¦¤À¡£
