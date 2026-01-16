¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡ÙÈ¯¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×TAGRIGHT¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶ÊMV»£±Æ¤Ë¥¨¥à¥ª¥ó!¤¬ÆÈÀêÌ©Ãå
¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù½Ð¿È¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦TAGRIGHT¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØGO ON : TAGRIGHT¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¡¢1·î31Æü¤ËMUSIC ON!TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£TAGRIGHT¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ò3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢
2025Ç¯¾åÈ¾´üºÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦TAGRIGHT¤ò·ëÀ®¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎTAG¡Ê¸ÄÀ¡Ë¤ò¿®¤¸¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤òRIGHT¡ÊÀµ¤·¤µ¡¦¸¢Íø¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡É¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ò¼«¤éÃµ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¥¸¥§¥¤¤é5¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ò3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¿·¶ÊMV»£±Æ¤Ø¤ÎÆÈÀêÌ©Ãå¤ä¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿ÍÁ´°÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢²»³ÚÀ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä´ë²è¤Ê¤É¡¢TAGRIGHT¿Ô¤¯¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£
#1¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ËÀè¤ó¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ÎMV»£±Æ¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£À¾»³¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î7Æü¤«¤é4Æü´ÖÁ´6¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¡ØTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡Ù¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç´º¹Ô¤µ¤ì¤¿»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÀÄ¤¤´¶¾ð¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¥á¥ó¥Ðー¤È¤½¤Î¸ÄÀ¤äÁÇ´é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿MV¤ò½é¤á¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¼ýÏ¿¡£7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢RIGHTIE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡ËÉ¬¸«¡£TAGRIGHT¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡È¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª²ÃÆþ¼Ô¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON!TV¡ØGO ON : TAGRIGHT¡ã#1¡ä¡Ù
01/31¡ÊÅÚ¡Ë22:00～23:00
ºÆÊüÁ÷¡§02/10¡Ê²Ð¡Ë23:00～24:00
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://www.m-on.jp
TAGRIGHT OFFICIAL SITE
https://tagsearch.jp/