´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×NMIXX¤¬¡¢2022Ç¯È¯É½¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤ò°ìÈ¯»£¤ê¡ª¡Ö¡ØO.O¡Ù¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
´Ú¹ñ¤Î6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¢NMIXX¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖO.O¡×¤òÈäÏª¡£
¢£NMIXX¡á¡ÖN¡Ênow¡¦new¡¦next¡¦Ì¤ÃÎ¿ô¤În¡Ë¡×¡Ü¡ÖMIX¡×
NMIXX¤Ï¡¢JYP¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î6¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡ÖN¡Ênow¡¦new¡¦next¡¦Ì¤ÃÎ¿ô¤În¡Ë¡×¤È¡ÖMIX¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÈºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖO.O¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊNMIXX¤¬2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÆÈ¼«À¤ò»ý¤Ä¡ÈMIXX POP¡É¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¸÷¤ë°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè631²ó¤Ï¡¢1·î16Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£
¢£NMIXX¡¦LILY ¥³¥á¥ó¥È
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
NMIXX OFFICIAL SITE
https://nmixx.jype.com