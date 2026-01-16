¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤Ë´°ÇÔ¡Ä¡ÄÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼ºË¾´¶¤¢¤é¤ï¡ÖÈà¤¬Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼Ù°¤ÊÄë¹ñ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤éÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¤¦¤Á3000Ëü¥É¥ë¤¬¸åÊ§¤¤¡£2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ÎºÆ·ÀÌó¤ËÂ³¤¤¤Æ¶¯ÂÇ¼Ô¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÊä¶¯¤â¼ºÇÔ¡£¤É¤Á¤é¤â²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¼ºË¾´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇ¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´°Á´¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ØESPN¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¹âÇ¯Êð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSNY¡ÊSportsNet New York¡Ë¡Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Êð5500Ëü¥É¥ë¤¢¤¿¤ê¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥º¤Ç¤â¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ë¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼Ù°¤ÊÄë¹ñ¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ã¥«ー¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´°Á´¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°³´¡£ÁèÃ¥Àï¤Î·ëËö¤ËÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
Í¼±¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÀÄ´¤Ï¡¢³µ¤Í¡ÖÊ§¤¤²á¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ä¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ç¶¯Ã¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¿¥Ã¥«ー¤òÆ¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤ä¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤¬¼¡¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö³Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Þ¥Íー¥²ー¥à¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£