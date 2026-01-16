Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬·ëÀ®¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë´ØÀ¾µÄ°÷¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡ÄÎ©·û¤ÎÂçºåÉÜµÄ¡ÖÊý¸þÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¦ÄÌ¡£Âç¤¤¯´üÂÔ¡×¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¸øÌÀµÄ°÷¤â
¡¡¿·¤¿¤ÊÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¤Ë´ØÀ¾¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤é¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡£
¡¡£±·î£±£¶Æü¸á¸å£²»þ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¶¦Æ±²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Ë·ëÀ®¤¹¤ëÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤È¥í¥´¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ë¡Ö¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ç¤¹¡£Î¬¾Î¤òÃæÆ»¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ë¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
¡¡°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤Î¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»öÂÖ¤Ë¡¢´ØÀ¾¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤Î¼õ¤±»ß¤á¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»³ÅÄ·òÂÀÂçºåÉÜµÄ¤Ï¡Ä
¡¡¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡»³ÅÄ·òÂÀÂçºåÉÜµÄ¡Ë¡ÖÉÜÀ¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀ¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¤È¤«¤È¤Î¡¢Âç¤¤ÊÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Êý¸þÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÆÁ¿ÍÂçºå»ÔµÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¸øÌÀÅÞ¡¡À¾ÆÁ¿ÍÂçºå»ÔµÄ¡Ë¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ÎÂçºå»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¼«¸ø¤Î¸òÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏÊý¤ÎÀ¯¼£¤ÏÃÏÊý¤ÎÀ¯¼£¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ÔÌ±ËÜ°Ì¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¨Ä´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡°ìÊý¡¢¸øÌÀÅÞ¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¼¯ÅÄ¾¾ÃËÂçºåÉÜµÄ¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¡¼¯ÅÄ¾¾ÃËÂçºåÉÜµÄ¡Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¿äÁ¦¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡×