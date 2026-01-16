¡ÚËµÄ°Ï¿¡Û6800Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô4ËÜÀàÅð»ö·ï¡Ä¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡×Èï¹ð¤ÎÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤«¤¿¤ë
2025Ç¯7·î¡¢´ä¹ñ»Ô¤ÎÌ±²È¤«¤é»þ²Á¤ª¤è¤½6800Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô4ËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¡Ä
Æ¿Ì¾Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡á¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»ö·ï¤È¤ß¤é¤ì¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¹ÔÌò2¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï¹ð¤Î¸øÈ½¤ÇÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î²ð¸î»Î¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÈÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
1·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿22ºÐ¤ÎÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¡£¸¡»¡Â¦¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤«¤éÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÈÈ¹ÔÅöÆü¤Î¼ê¸ý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢°û¿©Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯9·î¤«¤éÊì¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË¡£
ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î2024Ç¯¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥Êー¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2024Ç¯12·î¤´¤í¤«¤éÂçËã¤ä¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÌôÊª¤ÎÇäÇã¤ò°¶Àû¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·2025Ç¯6·î¤´¤í¡¢Ìô¤Î»ý¤ÁÆ¨¤²¤Ê¤É¤«¤é100Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿»öÌ³½ê¤Ç¡Ö¤É¤Ê¤¤¤¹¤ë¤ó¤«¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ìÃË¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌôÊªÇäÇã°Ê³°¤ÎÈÈºá¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊáµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¶¦ÈÈ¼Ô¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤È¤â¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿ÃË¤Ï¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤ä¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·2024Ç¯9·î¤Ë2Ç¯´Ö¤ÎÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¡Å¤¤Ã¤«¤±¤Ï·Ù»¡´±¤«¤¿¤ë¤¦¤½ÅÅÏÃ
º£²ó¤Î»ö·ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï2025Ç¯7·î¡¢ÃË¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬¶â²ô¤òÅð¤Þ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤«¤±¤¿¤¦¤½ÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¿ÍÊª¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ê¡Ö¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤¬³«Àß¤µ¤ì¶âÁ¬¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢»ñ¶âÀö¾ô¤µ¤ì¤Æ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢LINEÅÅÏÃ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ñ¶â¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤Î²È¤Ë¶â²ô¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤äÂ©»Ò¤Î²È¤Î½»½ê¡¢¤½¤·¤Æ¶â²ô¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈÈ¹ÔÅöÆü¤Î7·î14Æü¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ä¤½¤ÎºÊ¤Ï²È¤òÎ±¼é¤Ë¡£
¤³¤ÎÎ±¼é¤Î»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¢£¼Â¹ÔÌò2¿Í¤ÎÂ¼è¤ê
ÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿Èï¹ð¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÏÈÈ¹ÔÅöÆü¤Î7·î14Æü¡¢¶¦ÈÈ¤ÎÃË¤È¹çÎ®¤·¤½¤ÎÃË¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¼Ö¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å2¿Í¤Ï¹Åç¸©ÂçÃÝ»Ô¤ÎÂçÃÝÎÁ¶â½ê¤Ç¹âÂ®¤ò¹ß¤ê¡¢ÂçÃÝ»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤«¤é¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤òÅð¤ó¤ÇÈÈ¹Ô¼ÖÎ¾¤ËÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÁÈ¿¥¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤ÆÎ±¼é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ä¹ñ»ÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¶â²ô4ËÜ¤ÈÍÂ¶âÄÌÄ¢¡¢°õ´Õ¤òÅð¤ß¡¢ÈÈ¹Ô¼ÖÎ¾¤Ë¸µ¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤òÉÕ¤±¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤Þ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤ÏÌ±²È¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëºÝ¡ÖÂç¤¤¤²»¤¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬²È¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤°¼Ö¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ¨¤²¤ëÅÓÃæ¤Ë´ó¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¶¦ÈÈ¤ÎÃË¤Ë¶â²ô¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÅð¤ó¤À¤â¤Î¤¬¶â²ô¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï½é¸øÈ½¤Ç¡Ö¶¦ËÅ¶¦Æ±ÀµÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î½¾Â°Åª¤Ê´ØÍ¿¤ËÎ±¤Þ¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï¡Ö¶¦ÈÈ¤ÎÃË¤ÏÊÌ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¿Í´Ö¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤ÏÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡á¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»ö·ï¤È¤ß¤Æ¶¦ÈÈ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£