¥É¥é¥¯¥¨¹¥¤¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ø¡¡Â¤·Áºî²È¤¬Â£¤Ã¤¿ËÜµ¤¤Î¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×
¡¡¹ñÌ±ÅªRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÉð´ï¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×¡£¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¤³¤Î·õ¤ò¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¿¦¿Í¡É¤¬¸½¤ì¡¢X¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¾Ý¤é¤ì¤¿¥í¥È¤ÎÌæ¾Ï¡¢ÀÖ¤¤Êõ¶Ì¤ò·È¤¨¤¿Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¥í¥È¤Î·õ¡£¿Ï¤ÎÄ¹¤µ¤³¤½Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥²¡¼¥à¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°À®ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¤·Áºî²È¤Î¡Ö¤¤¤Á¡£¡×¤µ¤ó¡£À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âºòÇ¯¤«¤éNintendo Switch¤Ç¥É¥é¥¯¥¨¤ò¥×¥ì¥¤¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¡£±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥í¥È¤Î·õ¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Á¡£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÅÁÀâ¤Î·õ¤òÏ£À®¡ÊÀ©ºî¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡°ÂÁ´À¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢½Å¸ü¤Ê¶âÂ°¤Îµ±¤¤ä¡¢ÊÁ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ¤ÎåÌÌ©¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·õ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ö¤¿¤á¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Á¡£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¿Ï¤Ï°ÂÁ´½Å»ë¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¤´¤Ã¤³¤Ê¤É¤ÇËü¤¬°ìÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÁ¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥×¥í¤Îµ»¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¥½¥Õ¥È¤ÇÀß·×¥Ç¡¼¥¿¤òºîÀ®¤·¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ç½ÐÎÏ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÁõ¾þ¤â¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À©ºî´ü´Ö¤Ï10·îº¢¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ä¾Á°¤Þ¤Ç¡£Ç¯Ëö¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¡Ö¾®2¥µ¥¤¥º¡×¤Ø¤Î¥ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¶ìÏ«
¡¡Ã±¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á¡£¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤¬»ý¤Ä¥µ¥¤¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ì¾®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¿ÈÄ¹¤äÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ÆÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥µ¥¤¥º¡£»ý¤Á¼ê¤ÎÂÀ¤µ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤Á¡£¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ°Äì¤·¤¿·×»»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿»þ¤ËºÇ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¡ÖÍ¦¼Ô¤Î·õ¤À¡¼¡ª¡×Ëí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¿²¤ë¤Û¤É¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë
¡¡´°À®¤·¤¿·õ¤Ï¡¢¾ä¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤ä¥Ù¥ë¥È¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌµ»ö±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¡£
¡¡¼êÅÏ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¦¼Ô¤Î·õ¤À¡¼¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÂç¶½Ê³¡£¡Ö³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤ë¤Û¤É´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ËèÆüËí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤âËÁ¸±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¤·Áºî²È¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤È¡¢±ù¤Ã»Ò¤òÁÛ¤¦Í¥¤·¤µ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥í¥È¤Î·õ¡×¡£¤³¤Î·õ¤ò¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¾®¤µ¤ÊÍ¦¼Ô¤ÎËÁ¸±¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®2¤Î±ù¤Ã»ÒÍÑ¤Ë¥í¥È¤Î·õ¤òºî¤Ã¤¿¡ª
¿Ï¤Ï°ÂÁ´½Å»ë¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸À½¡ª pic.twitter.com/jrls2C8rFZ
— Â¤·Áºî²È¤¤¤Á¡£ (@ichizoukei) December 24, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
Â¤·Áºî²È¤¤¤Á¡£¤µ¤ó¡Ê@ichizoukei¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026011606.html