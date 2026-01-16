¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡Á´14ÅÔ»Ô22¸ø±é¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼2026¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Î¤è¤³¤¬¤ª¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¡¢5·î16Æü¤«¤éÁ´14ÅÔ»Ô¡¢22¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ä¸ýÏÀ¥é¥¸¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Á°Çä¤ê¡§6000±ß¡¢ÅöÆü6500±ß¡¢³Ø³ä¡§4500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼2026¡¡ËÍ¤ÏËÍ¤Î¤è¤³¤¬¤ª¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
5/16(ÅÚ)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@»³¸ý¡¦»³¸ýÆîÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼(»³¸ý¸©»³¸ý»ÔÌ¾ÅÄÅç1218-1)
5/17(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
¡÷Ä¹ºê¡¦¥Á¥È¥»¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë(Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÀéºÐÄ®5-1)
5/29(¶â)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
@°¦ÃÎ¡¦ÀÄ¾¯Ç¯Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É»°ÃúÌÜ18ÈÖ1¹æ ¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë)
5/30(ÅÚ)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@°¦ÃÎ¡¦ÀÄ¾¯Ç¯Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É»°ÃúÌÜ18ÈÖ1¹æ ¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë)
5/31(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@´ôÉì¡¦¤¸¤å¤¦¤í¤¯¥×¥é¥¶(´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¶¶ËÜÄ®1ÃúÌÜ10ÈÖÃÏ11)
6/7(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@»¥ËÚ¡¦¶¦ºÑ¥Û¡¼¥ë(ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ4¾òÀ¾1ÃúÌÜ)
6/8(·î)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
@»¥ËÚ¡¦¶¦ºÑ¥Û¡¼¥ë(ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ4¾òÀ¾1ÃúÌÜ)
6/20(ÅÚ)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@Âçºå¡¦¥¨¥ë¤ª¤ª¤µ¤«(Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍÅì3-14)
6/21(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@Âçºå¡¦¥¨¥ë¤ª¤ª¤µ¤«(Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÌÉÍÅì3-14)
6/28(Æü)
14:45³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@»³·Á¡¦»³·Á¸©À¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼ Í·³Ø´Û¥Û¡¼¥ë(»³·Á¸©»³·Á»ÔÎÐÄ®1ÃúÌÜ2-36)
6/29(·î)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
@µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÄ¹Ä®5ÃúÌÜ3-2)
7/5(Æü)
14:45³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¥Û¡¼¥ë(ÆáÇÆ»Ôµ×ÌÐÃÏ2-2-2¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥Ó¥ë3³¬)
7/10(¶â)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
@FFG¥Û¡¼¥ë(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ13-1)
7/11(ÅÚ)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@FFG¥Û¡¼¥ë(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2ÃúÌÜ13-1)
7/20(·î½Ë)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@È¡´Û¡¦È¡´Û»Ô·Ý½Ñ¥Û¡¼¥ë(ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¸ÞÎÇ³ÔÄ®37-8)
8/2(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@¿·³ã»Ô²»³ÚÊ¸²½²ñ´Û(¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶è°ìÈÖËÙÄÌÄ®3-2)
8/9(Æü)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@¹Åç¸©Ì±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼(¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ5-3)
9/12(ÅÚ)
14:30³«¾ì/15:30³«±é/17:30½ª±é
@¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23-21)
9/13(Æü)
12:00³«¾ì/13:00³«±é/15:00½ª±é¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùOK
16:30³«¾ì/17:30³«±é/19:30½ª±é
@¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23-21)
9/14(·î)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
@¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®23-21)
11/30(·î)
18:00³«¾ì/19:00³«±é/21:00½ª±é
¡÷ÌÀ¼£ºÂ(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®2-31-1)
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§Ìá¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦Å¾Çä¶Ø»ß(Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍýÍ³¤ÎÇ¡²¿¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¤´Æþ¾ìÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡¦9/13(Æü)13:00³«±é¸ø±é¤Î¤ßÌ¤½¢³Ø»ùOK(²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
¢¨É¨¤Î¾å¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ²ÄÇ½¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀÊÊ¬¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªÀÊ¤Ë¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤¿Ëç¿ô¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñ¾ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤«¤é¤ªÊÂ¤ÓÄº¤¯¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã³ØÀ¸·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¡¦³Æ¸ø±é¡¢Ëç¿ô¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ø±é»þ¤Ë22ºÐ°Ê²¼¤Ç¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨9/13¡ÊÆü¡Ë13:00³«±é¤ÎÌ¤½¢³Ø»ùOK¤Î¸ø±é¤Ë¸Â¤ê¡¢¤ªÀÊ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÊý¤â³ØÀ¸·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®³ØÀ¸°Ê³°¤ÏÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¾Ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¤È¤Îº¹³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
