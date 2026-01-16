µÈÂ¼ÃÎ»ö¡ÖËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¤ËÅÔ¹½ÁÛ¤¬É¬Í×¡¢ÁªµóÀï¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¡¡ÂçºåÉÜ»Ô¥À¥Ö¥ëÁª¤Ø¡ÄÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤È¤â¤Ë¼¿¦´êÄó½Ð¡¡°ìÊý¡¢ÅÞÆâ¤ÇÈ¿È¯¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡×
¡¡£±·î£±£µÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¡£²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Ç¤Ï¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±Ì±°Õ¤òÌä¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñµÄ¤Î¤¢¤ÈÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Äê»þ¹ï¤ò£±»þ´Ö°Ê¾å²á¤®¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÂçºå»ÔµÄÃÄ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Äê¶¨µÄ²ñ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿µÈÂ¼ÃÎ»ö¤È²£»³»ÔÄ¹¡£²ñµÄ½ª¤ï¤ê¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ä
¡¡¡ÊÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë¡Ö¤Þ¤º²æ¡¹¤¬ÃÎ»ö»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·¤ÆÌ±°Õ¤òÌä¤¦¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÊÂçºå»Ô¡¡²£»³»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¡Ê½°µÄ±¡¡Ë¡È²ò»¶¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¤È¤é¤¨¤º¤·¤ÆµÕ¤Ë¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤ÞÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£¶Æü¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢²£»³»ÔÄ¹¤È¤â¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ë¡ÖËüÇî¸å¤ÎÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÅÔ¹½ÁÛ¤¬É¬Í×¤À¤È¡¢ÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÅâÆÍ¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ÐÄ¾¤·Áª¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÍý²ò¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£