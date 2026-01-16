¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢2·îÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«¡¡¾Ð´é¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç5¤Ä¤ÎÉ½¾ð¸«¤»¤ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬2·î1Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ØCHOI WOOSHIK JAPAN FANMEETING 2026 ¡ÈWith You, With WOO¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥á¥¤¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡õ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¥ó¡¢¡É¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡É¤Ç¥Ï¥°
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¾Ð´é¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç5¤Ä¤Î¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¼«¿È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸ß¤¤¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤ÈºÆ¹Í¤ÎËö¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè72²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÒºÇ¹â¾Þ¡Ó¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ä¡¢Netflix¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ù¡ØÎø¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ø»¦¿Í¼Ô¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ø»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 SBS±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥º¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡ÊÃËÀ¡Ë¡¿ºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¼õ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï2024Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¥Õ¥¡¥ó¤È¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØCHOI WOOSHIK JAPAN FANMEETING 2026 ¡ÈWith You, With WOO¡É¡Ù¸ø±é³µÍ×
Æü»þ¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
