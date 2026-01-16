Ìó600Ëü±ß¤Î¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¹â¤¤¤«ÂÅÅö¤«¡©¡¡Æ±¤¸¶â³Û¤ÇÁª¤Ù¤ë¿·¼Ö¡õÃæ¸Å¼Ö¤òÎóµó¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï600Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Æ±²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤äÍ¢ÆþBEV¡¢Ãæ¸Å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÁªÂò»è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë
¢£²÷Å¬À¤ÈÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Âç¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À
¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¿ôÂ¿¤¤
¡¡²û¤«¤·¤¤¼ÖÌ¾¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï¸½ÂåÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¤äZR-V¤Îe:HEV¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎSPORTS e:HEV¤È¤¤¤¦¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¾ù¤ê¤«¤Ä¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÀìÍÑ¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥·¡¼¡¢Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÀìÍÑ¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ZFÀ½ÅÅ»ÒÀ©¸æÏ¢Â³²ÄÊÑ¥À¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢ÀìÍÑ235/40R19¥¿¥¤¥ä¡Ê¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥¿¥¯¥È6¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°»þ¤Þ¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê²óÆ¬À¤ä°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¤Þ¤Ç¤¬ìÔÂô¤ËÔú¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Á³Ê¤Ï617Ëü9800¡Á648Ëü0100±ß¤È¡¢¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿2¡Á3ÂåÌÜ¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÃÍÉÕ¤±¤À¡£
¡¡¤½¤Î617Ëü9800±ß¤Ï¡¢¤¤¤ÞÇã¤¨¤ëFFÀ¤³¦ºÇÂ®¤Èëð¤ï¤ì¤ë¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±³Û¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Êª²Á¹â¤ä¥Û¥ó¥À¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·è¤·¤ÆË¡³°¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê600Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¯¤È¹ø¤¬°ú¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£600Ëü±ß¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÁªÂò»è¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢600Ëü±ßÁ°¸å¤ÇÇã¤¨¤ë¹ñÆâ³°¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡¢¤ª¤è¤ÓÃæ¸Å¼Ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¤¿¤ë¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆü»º¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤À¡£VersionT¤Î9Â®AT¤¬595Ëü9800±ß¡¢VersionST¤Î6Â®MT¤¬634Ëü7000±ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ê¤é¡¢¤ä¤ä¹â¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÎMT¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¹âÆÃæ¤ÎÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐBMW 220i¥¯¡¼¥ÚM Sport¤Ê¤é634Ëü±ß¡Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢Â®¤µ¤Ç¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò°µÅÝ¤¹¤ëBEV¤¬¥Ü¥ë¥ÜEX30¤À¡£Ultra Twin Motor Performance¡Ê629Ëü±ß¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤¿¤»¤¿EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance¡Ê649Ëü±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È156ÇÏÎÏ¡¿200Nm¡¢¥ê¥ä272ÇÏÎÏ¡¿343Nm¤ò¸Ø¤ëÆ°ÎÏÀÇ½¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯ÎÏ¤ÇÂ®¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Á°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¾ï»þ¤Ä¤Ê¤²¡¢ºÇÂç¤Î½ÐÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¥â¡¼¥É¤Ê¤é¤½¤ì¤³¤½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÊÂ¤ß¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¯¤Û¤É¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤Ê¤Ë¤·¤í0-100km/h²ÃÂ®¤Ï3.7ÉÃ¤ÈÄ¶½ÓÂ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¢LFA¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¤Î²ÃÂ®ÀÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ð¥ë¥È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥£¡¼¥ëËþÅÀ¤ÎBEV¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500e¤â615Ëü±ß¤«¤é¤À¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë600Ëü±ßÁ°¸å¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÍ¢Æþ¼Ö¤Ç¤âÁª¤ÓÊüÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ñ¥ê¤¬¹á¤ëDS4¤â548Ëü±ß¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä CLA¤¬609Ëü±ß¡Á¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â483Ëü±ß¡£BEV¤Î¥¨¥ì¥Ã¥È¥ê¥«¤Ç¤â571Ëü±ß¡£¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤µ¤¨»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤ª¤Ã¤È¡¢¹ñ»º¼Ö¤Ç600Ëü±ß¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¡¢°µÅÝÅª¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Z¥°¥ì¡¼¥É¤ÎHEV¡¢2WD¥â¥Ç¥ë¤Ç635Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÎÁªÂò¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢600Ëü±ß¥³¡¼¥¹¤ÇÇã¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¥Ê¥·¤Î1Âæ¤À¡£
Ãæ¸Å¼Ö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÌ´¤¬¹¤¬¤ë¡ª
¡¡°ìÊý¡¢2¡Á3Ç¯Íî¤Á¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¥«¥ó¥¸¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ÈÆ±¼ï¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹RC¤Ê¤é2023¡Á2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â400¡Á600Ëü±ßÂæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÃæ¸Å¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜ¶Ì¤Î1Âæ¤À¤í¤¦¡£¥È¥è¥¿¡¦¥¹¡¼¥×¥é¤â2020¡Á2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç600Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÃÍÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡600Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëÍ¢ÆþÃæ¸Å¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ªÁ¦¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕR¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤âÁö¤ì¤ë¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤¿4WD¥â¥Ç¥ë¤ÎR¤Ï¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç580Ëü±ßÁ°¸å¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤ò¸«»ö¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Ë¥¯¥¤¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ï¥´¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥®¥Ö¥ê¤Î2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â640Ëü±ßÁ°¸å¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£Ãæ¸Å¼Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2Ç¯Íî¤Á¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤«¤Ê¤ê¿·¼Ö¤Ã¤Ý¤¯¡ÊÇ¯¼¡²þÎÉ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Û¤Ü¸½¹Ô·¿¡Ë¡¢Ä¹¤¯¾è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¹âÂ®Áö¹Ô¤Ç¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¶Ë¤Þ¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤È¶¦ÄÌ¤«¤Ä¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÍÑ¤ËÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Á°¸å¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡Ü19¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥äÁõÃå¤«¤é¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤êÍÚ¤«¤Ë²÷Å¬¡£ÎáÏÂ¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢°Â¿´´¶¡¢ÁÖ²÷´¶¡¢¤½¤·¤Æ¼ÖÆâ¤ÎÀÅ¤«¤µ¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËÂçËþÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦¤ÏSPORTS e:HEV¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤äSUV¤Ë´·¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¾è°÷¤Î¡ÖÃåºÂ°ÌÃÖ¤ÎÄã¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥«¡¼¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»³Æ»¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò¡ÉSPORT¡É¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Honda S+ Shift¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï°ìµ¤¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥«¡¼¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Èµ¿»÷²»¤ò¹çÀ®¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¹â²óÅ¾°è¤Þ¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë·Ú²÷¤Ç¿¤Ó¤Î¤¢¤ë²óÅ¾¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼¨¤·¡¢CVT¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ë¤ÇÍÃÊÊÑÂ®=8Â®AT¼Ö¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÊÉÕ¤¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×´¶¡¢ºÇÂ®¤Î¥À¥¦¥ó¥·¥Õ¥ÈÀ©¸æ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ºÂ®»þ¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤È±é½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤ËÁÉ¤Ã¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢FFºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ã¥·¡¼¡¢SPORTS e:HEV¡¢Honda S+ Shift¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê2¡Ü2¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¡¼¥Ú¡¢²÷Å¬À¤ä½õ¼êÀÊ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¥«¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦ÆâÍÆ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¥¤ß¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÂ®¤µ¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢³Æ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢600Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤Î²Á³ÊÀßÄê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñ»º¡¦Í¢Æþ¼Ö¡¢¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤ò´Þ¤á¤¿ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¶õÁÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£