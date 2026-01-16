°ËÌîÈø·Å¡¢°¦ÃÎ¤È»°½Å¤ò¡È¤Î¤ó¤Ó¤êÎ¹¡É¡¡¿ÀÇÏ¤Î¤¤¤ë¿À¼Ò¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈôÌöµ§¤ë¡Öº£Ç¯¤â°ìÇ¯¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°8¡§00¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ÎÎ¹¤Ç¤Ï¡¢°¦ÃÎ¤È»°½Å¤ò½ä¤ë¤Î¤ó¤Ó¤êÎ¹¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤å¤ó¡Ä¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤ÆÈù¾Ð¤à°ËÌîÈø·Å
¡¡¡Ö°¦ÃÎ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Î¹¤È¤·¤ÆËþµÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤ë°ËÌîÈø¡£2026Ç¯¡¢¡È¸áÇ¯¡É¤ÎÇ¯ÃË¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈËßºÏ¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¡£
¡¡Èþ¿©¤Î³¹¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç°ËÌîÈø¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°¦ÃÎ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¶¾Çþ¡Ê¤½¤Ð¡Ë¤ÎÌ¾Å¹¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¶¾Çþ²°¤òÃµ¤¹¤Û¤ÉÂç¤Î¶¾Çþ¹¥¤¤È¤¤¤¦°ËÌîÈø¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Ë¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ï¾ï¤Ë¡È¶¾Çþ¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£¤ªÅ¹¤³¤À¤ï¤ê¤Î½½³ä¤½¤Ð¤ò¡Ö¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤·¤Æ¤¤¤Æ½½³ä¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é´®Ç½¤·¡¢»êÊ¡¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡18Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¡ÈËßºÏ¡É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢º£¤Ç¤Ï¼«Âð¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ËÌîÈø¡£¡Ö(¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î)ÃÎÇ°¤ä»³ÅÄ¤ÏËÍ¤è¤êÀè¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ËßºÏ¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤éËÜ³Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËËßºÏ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÅùÀÊ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Þ»¤ì¤ë°ìÇÕ¤òÌ£¤ï¤¤¡ÖËÍ¤Ë°ìÈÖÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤À¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿´Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¡£
¡¡»°½Å¡¦·¬Ì¾»Ô¤Î¡ÖÂ¿ÅÙÂç¼Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢1500Ç¯Á°¤«¤é¿À¤Î»È¤¤¤È¤·¤ÆÀ³¡Ê¤¹¡Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÇòÇÏ¡Ö¶Ó»³¡Ê¤¤ó¤¶¤ó¡Ë¹æ¡×¤ÈÂÐÌÌ¡£¸áÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¤Ç¤¢¤ë°ËÌîÈø¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤ò¿À¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÇÏ¤Ø¤Î¿Í»²¤ä¤ê¤òÂÎ¸³¡£»²ÇÒ¤Ç¤Ï¡ÖHey! Say! JUMP¤¬º£Ç¯¤â°ìÇ¯¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾Æ¤Êª¤Î³¹¡¦¾ï³ê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾·¤Ç¤Î³¨ÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¡£±¦¼ê¤Ï¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¤ª¶â¤ò¡¢º¸¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¿Í¤ò¾·¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤¿°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÎ¾ÊýÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÁÎ¾¼ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ç¡ª¡×¤Èº¸¼ê¤ò¾å¤²¤¿Ç¤òÁª¤ó¤Ç³¨ÉÕ¤±¤ËË×Æ¬¡£°ËÌîÈø¤¤¤ï¤¯¡È¥É¥é¥Þ¤ÎÀëÅÁ¤·¤Æ¤³¤¤¾·¤Ç¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢ÃÎÂ¿È¾Åç¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ë±£¤ì½É¤Ø¡£¡Ö³¤Á¯¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦°ËÌîÈø¤¬¡¢½Ü¤Î¥Õ¥°¤ä°ËÀª³¤Ï·¤Ê¤É¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÅß¤ÎÌ£³Ð¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇËþµÊ¡£¤½¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÎ¹Àè¤Î¿Í¡¹¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¡¢°ËÌîÈø¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Î¤ó¤Ó¤êÎ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£°ËÌîÈø·Å¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½º£²ó¤ÎÎ¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¾¸Å²°¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ä¾ï³ê¤Ê¤É¤òÎ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÍâÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÇÏ¤µ¤ó¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¥µ¥é¥À¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤´Íø±×ËþºÜ¤Î¥í¥±¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
