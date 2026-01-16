King Gnu¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAIZO¡×MV¤¬¸ø³«¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¼Ì¤ÈCG¤ÇÌöÆ°
¡¡King Gnu¤Î¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¸á¸å6»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKing Gnu¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAIZO¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡¦PERIMETRON¤ÎOSRIN¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌöÆ°¤¹¤ëCG¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢8Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆKing Gnu¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢2·î11Æü¤ËCD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£King Gnu¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
