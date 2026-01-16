Æ£°æ É÷¡¢¡ØPrema¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥¹¥í¡¼¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖIt Ain¡ìt Over¡×MV¤ò¸ø³«
¡¡Æ£°æ É÷¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖIt Ain't Over¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡ØPrema¡Ù¤Î6¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¹¥í¡¼¤Ê¥½¥¦¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¡ØPrema¡ÙÈ¯ÇäÁ°¸å¤Ë¤Ï½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä2ÅÙÌÜ¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØPrema World Tour¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥¸¥¢6¥ö½ê¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¡õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÆ£°æ É÷¡ØPre: Prema Tou¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
