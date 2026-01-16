º£°æÈþ¼ù¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤òÁ´¹ñ23¥ö½ê¡¦Á´25¸ø±é¤Ç³«ºÅ·èÄê¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsmile¡Ù¤ò2·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëº£°æÈþ¼ù¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Øº£°æÈþ¼ù 40th Anniversary ¡ÈOur Songs!!¡É TOUR 2026 ¡Ásmile¡Á¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡5·î16Æü¤Îºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë8·î6Æü¤ÎÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ23¥ö½ê¡¢Á´25¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsmile¡Ù¤Ï¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¡¦ÄÌ»»21ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Ë¼¡¤°¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¡×ÍÑ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Øsmile¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢º£ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢º£°æ¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Øº£°æÈþ¼ù 40th Anniversary¡ÈOur Songs!!¡É TOUR 2026 ¡Ásmile¡Á¡Ù
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë ºë¶Ì¡¦¥µ¥ó¥·¥Æ¥£±ÛÃ«»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë ¿ÀÆàÀî¡¦¥¯¥¢¡¼¥º¥Æ¥Ã¥¯¿ÁÌî¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ê¿ÁÌî»ÔÊ¸²½²ñ´Û¡Ë
5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë Ä¹ºê¡¦¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO Âç¥Û¡¼¥ë
5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë ²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë ¹Åç¡¦¤Õ¤¯¤ä¤Þ·Ý½ÑÊ¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ê¡¼¥Ç¥ó¥í¡¼¥º Âç¥Û¡¼¥ë
6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤ ¥Û¡¼¥ë
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë »³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ê¡°æ¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥é¥¶ ¥¨¥ë¥Ô¥¹Âç¥Û¡¼¥ë
6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë ÂçÊ¬¡¦iichikoÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë ·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë ÆÊÌÚ¡¦ÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¹âÃÎ¡¦¿·ÍèÅç¹âÃÎ½Å¹©¥Û¡¼¥ë¡Ê¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ¹áÀî¡¦¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ´ä¼ê¡¦±ü½£»ÔÊ¸²½²ñ´ÛZ¥Û¡¼¥ë
8·î2Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦Bunkamura ¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë
8·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
